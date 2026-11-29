Gemini 4 Neonで動画生成、小説執筆、3DゲームやBlender作品の制作を試す。制作速度や日本語能力、トークン効率を評価しつつ、細部の作り込みやアニメーションの課題、継続利用への懸念も紹介する。

Googleの逆襲が始まりました。 LLM分野では、他社に比べて性能向上が止まり、見劣りしていた「Gemini」を大幅に刷新してきました。 特に、主力として使える「Gemini 4 Neon」は非常に強力で、Claude「Opus 5.5」や、OpenAI「Sol 6.2」に匹敵する、もしくはそれらを超える性能を持ちながら、高いコストパフォーマンスを持っているようです。

Neonに動画生成、ゲーム作成、3Dモデル作成など、さまざまなことをやらせてみて、その能力を試しました。 かなり使えるLLMであることは間違いなさそうです。11月、GoogleはGemini 4 シリーズを一斉に公開しました。 軽量で高速に動作するモデル「Hydrogen」、バランス型の中位モデル「Neon」、高度な推論に対応する最上位モデル「Carbon」の3種です。 筆者は、Geminiの性能不足に不満を感じて、今年前半には契約をやめていましたが、これを機に再契約しました。

Advertisement

Gemini用のアプリ環境である「Antigravity」もずいぶんと更新されており、以前に比べてかなり使いやすくなっていました。 Neonの特徴の一つに、ユーザーへの語りかけの優しさがあります。 筆者の印象ですが、Opusはバージョンが上がるにつれて冷たく事務的な雰囲気になり、GPT-6 Astraは言い訳が多く、不満を感じることがありました。 Neonには、ユーザーとのやり取りで感情面への配慮がずいぶんと感じられ、少し話を盛る癖はあるように思いますが、不快に感じることが少ない気がします。