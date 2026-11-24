グーグルは、「Nest」アプリと家庭用機器向けの「Googleアシスタント」の提供を2027年に終了すると発表した。

Googleによると、Google Homeはサーモスタット、カメラ、ドアホン、煙感知器、スマートロックなど、現在サポートされているNestデバイスすべてに対応する。 アプリや機器を乗り換える際に手間がかかりがちなスケジュールや設定も、自動で引き継がれる見込みだ。

「Works with Google Home」や「Matter」に対応するスマートホーム機器に加え、Google Homeのスピーカーやスマートディスプレイ、テレビ向けストリーミング機器も、同じアプリでNestデバイスと連携できるようになるという。 Googleアシスタントを使ったことがあれば、Geminiへの切り替えにも納得がいくだろう。 Googleアシスタントは旧世代の音声技術で、追加の質問への柔軟な対応や自然な言葉の理解など、Geminiを使いやすくしている機能が十分に備わっていない。

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旧NestアカウントをGoogleアカウントに移行する最終期限は2027年3月25日だ。 Googleは同日から、移行されていないアカウントのデータの削除処理を始める。 デバイスへのアクセスを維持するため、1月25日より前に移行するよう案内している。 Gemini for Homeはすでに多くの国と言語で利用できる。

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Googleは先に、今後数カ月かけて対象地域を広げると発表した。 対応地域で利用可能になっていれば、すぐにGemini for Homeへアップグレードできる。