グーグル、Pixel 4aを発表 税込4万2900円で8月20日に販売開始

グーグルは新型スマートフォン「Pixel 4a」を発表した。価格は税込4万2900円で、8月14日に予約開始、8月20日に販売開始する。

グーグル は8月4日、新型 スマートフォン 「Pixel 4a」を発表した。 価格は税込4万2900円で、8月14日に予約開始、8月20日に販売開始する。 Pixel 4aは、同社製 スマートフォン 「Pixel 4」の廉価版に位置するモデル。

廉価版とはいいつつも、Snapdragon 730G、RAM 6GB、ストレージ128GBを採用するなど十分なスペックを持つ。 また、パンチホールデザインを採用した5.8インチのフレキシブルOLEDディスプレイ（FHD+）、ステレオスピーカー、マイク2基、3.5mmオーディオジャック、eSIMを内蔵する。 カメラも、Pixel 4と同じ1200万画素メインカメラを搭載。 ポートレートモードや星空撮影に対応した夜景モードのほか、Live HDR+、デュアル露出補正など、上位機種と同じ機能を内蔵する。

望遠カメラは非搭載だが、Pixel 4で搭載された超解像ズームが利用できる。 Pixel 4の税込8万9980円～という価格を考えると、スペック・カメラ性能ともに、高いコストパフォーマンスをほこる。 本記事ではPixel 4aを中心に、Pixel 4との外観比較もあわせたフォトレポートをお届けする。 カメラ機能の全チェックはできなかったものの、シングルカメラとデュアルカメラの大きな違いである、ズーム性能を中心に簡単にレビューした





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