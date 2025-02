グリーン・デイの音楽と冒険を描いた映画『New Years Rev』が製作決定

グリーン・デイの功績と長年にわたるツアー生活を基盤にした、ロードトリップ映画『New Years Rev』が製作されることが発表された。主人公の少年3人組は、誤解からグリーン・デイのライブのオープニング・アクトを目指す旅に出る。

この映画は、1990年代から現在まで音楽シーンを牽引してきたグリーン・デイの功績と、長年にわたるツアーでのバン生活を基盤に、「冒険に満ち、騒がしく、いたずらに満ちた全国ツアーのロードトリップ」を描いています。主人公の少年3人組は、自分たちのバンドが、大晦日にグリーン・デイのライブでオープニング・アクトを務められると誤解し、ロサンゼルスを目指して旅立ちます。しかし、その道のりは予想以上に険しく、さまざまなトラブルや試練に直面していくことになります。グリーン・デイのビリー・ジョー・アームストロング、マイク・ダーント、トレ・クールがプロデューサーを務め、監督・脚本は、アームストロング主演映画『Ordinary World』(2016年)を手がけたリー・カークが担当します。製作は、Live Nation Productionsが手掛け、『アリー/スター誕生』(2018年)や『デヴィッド・ボウイ

ムーンエイジ・デイドリーム』(2022年)などの作品を手掛けています。主人公役の少年たちは、『ブラック・フォン』シリーズや実写版『ヒックとドラゴン』のメイソン・テムズ、若手女優のキル・コッフマン、『ザ・ゴールドフィンチ』(2019年)や『マリー・ミー』(2022年)のライアン・ファウストが出演します。さらに、カーク監督の妻であり『ミーン・ガールズ』(2024年)に出演するジェナ・フィッシャー、「ヘイターはお断り!」(2016-2017年)のアンジェラ・キンジー、『87分の1の人生』(2023年)のイグナシオ・ディーアス・シルベリオ、マーク・ラファロの息子キーン・ラファロが出演するなど、多くの才能が集結しています。発表にあたって、アームストロングは「バン車での日々は最高だった。一晩中、車を走らせ、寝ずの旅で、聞いたこともない場所の50マイル東にある友達の友達の家に行って、地下室で10人の子供たちのためにショーをするんだ。でも、次の日も、その次の日も、そうやって走り続ける。家族のようなバンドメイトと一緒にやっているんだから」。彼はまた、「まさかこんな体験ができるなんて思わなかったし、信じられない。音楽といたずらをやめられない」とも語っています。同じくプロデューサーを務めるLive Nation Productionsのライアン・クロフトは、「グリーン・デイの素晴らしいアドバイスのもと、『New Years Rev』は、若きアーティストが夢を追いかける物語──長い夜、果てしない距離、彼らの旅を後押しするステージの言葉にならない興奮──を描くことができます。素晴らしいキャストによる、生演奏の魔法への賛辞です」と述べています





