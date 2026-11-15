グラードバッハのモハメドがドイツ代表初招集、クロップ監督との確かな信頼関係

グラードバッハ所属のモハメドがユルゲン・クロップ監督からドイツ代表への初招集を受け、その経緯と監督との率直な対話、そしてチーム内の反応を明かした。

グラードバッハ 所属の モハメド は、 ユルゲン・クロップ ドイツ代表 監督から電話で招集を受けたと明らかにした。彼はクロップの話し方を聞いて招集を受けるかどうか長く考える必要はなく、話の内容に納得し、すぐに格好いい人だと感じたという。今後、しばらく彼とピッチに立つのが楽しみであり、彼なら自身の成長も確信できると語った。

地下室でのトレーニング突然の電話

この招集はまったく予想していなかった出来事だったという。モハメドは自宅の地下室にいた際に、両親がそこにホームジムを作ってくれた場所でトレーニングを行っていた。ドイツ代表監督から電話がかかってきたと気づいたとき、彼はすぐにヘッドホンを外してトレーニングをやめたという。この瞬間は彼自身だけでなく、周りの人たちにとっても特別なものだったと振り返っている。

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両親との夕食とチームの拍手

モハメドはこの朗報を夕食のときに両親に話した。信じられない瞬間であったという。その後、携帯に連絡が殺到し、あんなにたくさんのメッセージを受け取ったのは初めてのことだったという。その後、初めてグラードバッハのロッカールームに入ると、みんなが拍手してくれた。それはとても感動的な瞬間であったと語った。

率直な対話と明確な条件付け

ドイツ代表監督との話し合いは、とても良く、率直で、オープンなものだったとモハメドは述べている。一方で、クロップはグラードバッハの若手選手に安易な期待を抱かせることはなかった。約束も保証もありませんでした。ここではすべてを自分の力で勝ち取ることができるし、そうしなければならないと言われたという。

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確約なき代表入りの意味

この招集は莫大な賞金や保証を伴うものではなく、自身の努力によって勝ち取るべきものであると強調された。モハメドはクロップの姿勢に敬意を表し、彼からの招集を単なる栄誉として受け止めている。この経験が彼のキャリアにおいてどのような転換点となるか、注目が集まっている。

今後の活躍への意気込み

モハメドはクロップ監督の下でプレーできることを楽しみにしており、彼が自身の成長を助けてくれると信じている。グラードバッハでの活動と代表への準備を両立させ、今後の試合でその実力を発揮することが期待されている。