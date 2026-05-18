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グランツーリスモ7でオンラインタイムトライアル参加できるイベント開催

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グランツーリスモ7でオンラインタイムトライアル参加できるイベント開催
グランツーリスモ7オンラインタイムトライアルTGR E-Motorsports
📆5/18/2026 12:34 PM
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イベントはグランツーリスモ7のスポーツパビリオンからオンラインタイムトライアルにアクセスし、TGR e-Motorsportsタイムトライアルを選択する。参加規約への同意後、TGRタイムトライアルのアンケートに回答することで参加できる。また、タイムトライアルでは2つのリーグを実施する。日本在住の小学5年生から中学3年生までが参加できるTGR e-Motorsportsチャレンジリーグ 2026と、日本在住の誰でも参加できるTGR e-Motorsportsエンジョイリーグ 2026だ。

イベント は『 グランツーリスモ7 』の"スポーツ"パビリオンから" オンラインタイムトライアル "にアクセスし、"TGR e-Motorsportsタイムトライアル"を選択する。 参加規約への同意後、TGRタイムトライアルのアンケートに回答することで参加できる。

また、タイムトライアルでは2つのリーグを実施する。 日本在住の小学5年生から中学3年生までが参加できる"TGR e-Motorsportsチャレンジリーグ 2026"と、日本在住の誰でも参加できる"TGR e-Motorsportsエンジョイリーグ 2026"だ。 チャレンジリーグは、リアルなモータースポーツでレーシングドライバーを目指す意思があること、2011年4月2日から2016年4月1日までに生まれていること、日本在住であることが参加条件となる。

アンケートで"チャレンジリーグに参加する"を選び、予選通過者には次回プロセスの案内が7月3日までに送付される。 選抜者には、オンライン予選後の選考プロセスを通じて選ばれた最終1名に対し、SLカートミーティングの1シーズン参戦をサポートする。 エンジョイリーグは日本在住なら参加できる。 参加賞として『グランツーリスモ7』で使用できる"トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18（タイムトライアルリバリー)"を用意する。

さらに成績上位1000名に"トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18（レーシングリバリー)"をプレゼントする。 その他の企画も予定しており、詳細はWebページで案内するとしている

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