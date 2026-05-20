グラビア界のアイドル・福井：SNS不審アカウント対策を発表

グラビア界に定評のあるアイドル、福井は公式アカウント以外の somoshimesai のサブを運営する 合同会社ツータッチカンパニー名義で、ファンへの注意喚起文書を投稿し、SNS上での不審なアカウント対策を発表した。T158・B90・W59・H86という圧巻のプロポーションを持ち、グラビア界の大本命として活躍している福井が、SNS上で不審なアカウント対策を発表した。ないわい。

公式サイトでは、所属する合同会社ツータッチカンパニー名義で、「【スタッフより】ファンの皆様へ 注意喚起とお願い」と題した文書を投稿。 現在、SNS上において本人または関係者を装った「なりすましアカウント」、ならびに「botアカウント」の存在を確認しております。

公式アカウント以外のアカウントからのDM・メッセージ・URL送付等には、十分ご注意ください。 万が一、不審なアカウントを発見された場合は、アクセスや返信は行わず、通報・ブロックにてご対応いただけますようお願いいたします。 皆様に安心して応援いただけるよう、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 福井は2004年生まれの20歳。

高校卒業後、2023年にNHKドラマ『高校生日記～キミとつくる青春～』のオーディションに合格し芸能界入りした。 翌年にグラビアデビューを果たすと、屈託のない笑顔と抜群のプロポーションで雑誌の表紙を次々と飾り、多くのファンから“グラビア界の大本命”と呼ばれる存在に成長。 T158・B90・W59・H86という圧巻のプロポーションを武器に、グラビアシーンで存在感を放っている。





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グラビア界の大本命 SNS不審アカウント対策 ゴム手袋

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