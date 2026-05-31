グッドスマイルカンパニー、ミニマムファクトリーで攻殻機動隊プラモデル3種を予約受付中

グッドスマイルカンパニーのプラモデルシリーズ「minimum factory」から、『攻殻機動隊』の草薙素子＆フチコマ、バトー＆フチコマなど全3種が登場。価格は各6,800円、6月10日まで予約受付中。発送は2026年10月予定。

グッドスマイルカンパニー は、 プラモデル シリーズ「 minimum factory 」にて「 攻殻機動隊 」の新アイテムを3種発表した。 本シリーズは1/20スケールの手のひらサイズながら、フィギュア造形の真髄を凝縮した プラモデル として人気を博している。

今回のラインナップは、コミックス版「攻殻機動隊」より草薙素子とフチコマ、バトーとフチコマを立体化。 具体的には「PLAMAX minimum factory MF-94 草薙素子 with フチコマ」「PLAMAX minimum factory MF-95 バトー with フチコマ」「PLAMAX minimum factory MF-96 草薙素子 with フチコマ 光学迷彩Ver. 」の全3種が展開される。 特に注目は光学迷彩Ver.

で、プラスチック成形色をクリアーとし、そのまま組み立てても透明パーツの特徴を活かした塗装表現を施しても楽しめる自由度の高い仕上がりとなっている。 各モデルの価格は税込6,800円で、いずれも6月10日まで予約を受け付けている。 発送は2026年10月を予定しており、ファンにとっては待望のリリースとなる。 草薙素子とフチコマのコンビは、原作ファンにはおなじみの光景だが、本アイテムではその細部までこだわった造形が光る。

バトーの無骨な風貌とフチコマの愛らしいデザインの対比も見逃せない。 さらに光学迷彩Ver. は、透明感を活かした幻想的な仕上がりが特徴で、ディスプレイの幅を広げる逸品だ。

「minimum factory」シリーズは、小さなスケールながら高い精密性と組み立てやすさを両立しており、初心者から上級者まで幅広い層に支持されている。 今回の攻殻機動隊アイテムも例に漏れず、パーツの精度や可動範囲にこだわりが感じられる。 特にフチコマの脚部や銃器のディテールは原作の世界観を忠実に再現。 また、草薙素子の髪の毛の流れやバトーのコートのしわなど、細部の表現も見どころだ。

これらのモデルは、コレクションとしても、実際に組み立てて遊ぶのにも最適。 予約期間は限られているため、興味のある方は早めのチェックをおすすめする





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攻殻機動隊 プラモデル グッドスマイルカンパニー Minimum Factory 草薙素子

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