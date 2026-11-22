デムナによるアートディレクションの下、レーシングジャケット、バイカージャケット、ボンバージャケット、ロングコートなど、スポーティからクラシックまで幅広いデザインの秋冬アイテムがラインナップ。ウェブストライプや加工レザーなど、素材感とディテールにこだわったコレクションである。

今季はウェブ ストライプを取り入れたレーシング ジャケット や、加工を施したバッファローレザー製のバイカー ジャケット が登場。 さらにアーティスティック・ディレクターであるデムナが手がける、 2027年クルーズコレクション 「 GUCCI CORE」から中綿入りボンバー ジャケット や、取り外し可能なベルトを備えた コート もラインナップ。

スポーティなデザインからクラシックなものまで、幅広い顔ぶれとなっている。 グッチの2027年クルーズコレクション「GUCCICORE」より登場した、中綿入りのボンバージャケット。 ナイロンツイルを用い、ミリタリー由来のオーセンティックなデザインをすっきりとした印象に。 袖のジップポケットにはレザー製の引き手を採用している。

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柔らかなバッファローレザーで仕立てた、無骨さと上品さを兼ね備えたバイカージャケット。 加工を施したレザーが独特の風合いを生み出し、着こなしにこなれた雰囲気をプラス。 サイドにはウェブ ストライプをあしらい、エレガントなアクセントに。 高密度なコットンツイルによる、クラシックなデザインのロングコート。

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無駄を抑えたシンプルな佇まいが魅力で、カジュアルからドレススタイルまで幅広く対応する。 付属のベルトは取り外しと長さの調節が可能で、ウエストを絞ってメリハリをつけたり、外してラフに羽織ったりと、表情を変えられる。 グレインブルレザーを使用した、重厚感のあるレーシングジャケット。 立体的なパッド入りディテールやエンボス加工、レザーパッチを施し、素材の豊かな表情を引き出している。

ウェブ ストライプに着想を得た同系色のトリムがさりげないアクセントに。 グッチの刺繍もあしらっている。