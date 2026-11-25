ペップ・グアルディオラ元監督は監督業から1年以上休養中だが、代表チーム指揮がキャリアの次の目標であると明言。復帰時期は未定で、自身の直感と要請に応じて決断する意向を示した。

グアルディオラ氏は、監督としてまだ実現していない唯一の目標に「代表チーム」の指揮を挙げ、それがキャリアの「次のステップ」だと語った。 ただし、復帰を急ぐつもりはない。

「正直、分からない。 本当に分からない。 でも今は元気に過ごしている」と続けた。

Also read 6人のスタジオが、データチームなしで高課金ユーザーの離脱を3日で企画対応――韓国Underdox代表が語るAIエージェントによるデータマイニング

「もし戻るとしたら、自分の直感がそう告げ、私を求める人がいた時だ。 その時は戻る。 だが、長い年月にわたり、本当に多くの試合を戦ってきた」トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表と、最近シャビ氏を監督に迎えたオランダ代表が、ともにグアルディオラ氏の就任先として取り沙汰されている。 マウリシオ・ポチェッティーノ氏がマンチェスター・ユナイテッドへ移った後の米国代表も同様だ。

最後の記者会見で、ポチェッティーノ氏は米国代表について「就任するには絶好のタイミングだ」と述べ、グアルディオラ氏に監督就任を勧めた。

Advertisement

「すべてが良い方向に進んでいる。 もちろん、引き受けるべきだと思う。 引き受ければ、素晴らしいスタッフと良い選手たちに出会えるはずだ。 選手たちは彼のスタイルに合うだろうし、以前はなかったナショナル・トレーニングセンターもある」グアルディオラ氏は少なくとも1年間、監督業から離れて休養を続けるため、招へいを望む側は辛抱強く待たなければならない。

復帰の時期も行き先も決まっておらず、代表チームの指揮に就くかどうかは、新たな挑戦の準備ができたと本人の直感が告げる時にかかっている。