マンチェスター・シティの前監督であるスペイン人指揮官ペップ・グアルディオラが、これまでの長年にわたってアルゼンチン人のリオネル・メッシの獲得を一度も試みなかった理由を明かした。

これに対しロマーリオは「私は彼の友人ではない。 私は ブラジル 人だ。 自分のチームが勝つところを見たいが、そうなっていない。 カルロに対して何の恨みもないが、これは良くない」と答えた。

グアルディオラはこう切り返した。

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「彼らは勝ちたいと思っている。5度の王者だからね。 でも、ブラジルはこれまで何回ワールドカップに出場した？ 何回だ？ 勝った回数より負けた回数のほうが多い。

簡単なことではないんだ。 代表チームでは時間が限られている。 そして彼は、その短いリズムに適応しているところだ」 さらにこう指摘した。

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「だが、すまないね、ロマーリオ。 私はカルロの能力を疑うことは決してない。 そんなことはあり得ない。 彼を知っているからだ。

彼はチームマネジメントにおけるリーダーだ。 ナンバーワンだと言われている。 私は彼と対戦してきたが、非常に直感に優れ、戦術的な判断も賢い。 彼も私と同じように分かっている。

勝てなければ、続けられないということをね」ペップ・グアルディオラは、ネイマールのときとは異なり、リオネル・メッシをバルセロナから引き抜こうとしたことは一度もない。 指揮官によれば、その理由はスポーツ面や金銭面とは関係なく、メッシのクラブに対する感情的な結びつきにあるという。

「彼に電話したことは一度もない。 私はバルセロナのファンだし、彼にはあそこに残ってほしかった」と指揮官は打ち明けた。 また、この機会に、キャリアを通じて共に仕事をしてきた選手たちの才能と、彼らがもたらした成功への影響についても強調した。 グアルディオラはアルゼンチン人の勝者のメンタリティも称賛した。

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彼の考えでは、それこそがメッシを長年にわたって世界のサッカー界の頂点にとどまらせた鍵の一つだという。 メッシはその競争心を練習にまで持ち込み、練習でさえ負けることに我慢がならなかった。