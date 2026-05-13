クーリバリがヴェルダー・ブレーメンに移籍、ハンブルクとの契約満了後、DFBポカール制覇に貢献

コートジボワール系のクーリバリがヴェルダー・ブレーメンに移籍し、ハンブルクとの契約満了後、DFBポカール制覇に貢献した。彼はU-17ドイツ代表にも選ばれていたことから、高い評価を得ていた。2023/24シーズンのクーリバリの活躍が大きな注目を集めた。

コートジボワール系の クーリバリ は、2007年5月、ブレーメン近郊の北部都市オルデンブルクで生まれた。2016年に ハンブルク のバーンベック・ウーレンホルストでプロキャリアをスタートさせ、2年後にHSVのユースに移籍した。

高い評価を得ていたが、2024年に故郷に近いブレーメンへ移籍。 ハンブルクとの契約満了後、ノルトダービーのライバルであるヴェルダー・ブレーメンへ移った。 欧州各国やHSVの引き留めもあった。 加入時、ユース部門ディレクターのビョルン・シーレンベックは「彼は身体能力が高く、驚異的なスピードを持つ多才な選手で、センターバックでも守備的MFでもプレーできる」と絶賛した。

当時すでにU-17ドイツ代表にも選ばれていた。2023/24シーズンのクーリバリの活躍が大きな注目を集めた。 彼はU-17とU-19でプレーし、HSV U-17では主将を務めた。 2023年8月、守備的MFとしてヴィクトリア・ベルリン戦でハットトリックを達成し、急成長を遂げた。 ヴェルダーでは出番を待つ日々が続いたが、2024/25シーズンにはU-19の柱に成長。 準決勝で得点し、18歳の誕生日にチームをDFBポカール制覇へ導いた。

その活躍が評価されトップチームの練習に参加し、2025年3月のVfLヴォルフスブルク戦でベンチ入りしたが出場はなかった。 その夏、ヴェルダーとプロ契約を締結。 プレシーズンで存在感を示し、開幕のアイントラハト・フランクフルト戦（大敗）で途中出場デビューした。 DFの負傷が重なり、彼はバイエル・レバークーゼン戦で先発デビュー。94分、クロスバーに跳ね返ったボールをボレーで叩き込み、劇的な同点弾をマークした。 忘れられない瞬間となった





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