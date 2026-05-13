クーリバリ成長の物語

ブレーメン生まれのクーリバリがプロで大きく成長したことを物語るニュース。高い評価を得ていたが、HSVやヴェルダーへの移籍にもかかわらずの決断があった。HSVユースでは主将を務めた。2023年8月にはViktoria Berlin戦でハットトリックを達成し、急成長。2025年3月のVfLヴォルフスブルク戦でベンチ入りし、出場はなかったが、夏にプロ契約を締結。preシーズンで存在感を出せた。ドイツU-19代表は18歳の誕生日にDFBポカール・ユース優勝を導いた。

コートジボワール系の クーリバリ はブレーメン近郇の北部都市オルデンブルク生まれ。2016年にハンブルクのバーンベック・ウーレンホルストでプロキャリアをスタートし… 彼の高い評価を得ていたが、2024年に故郷に近いブレーメンへ移籍。

ハンブルクとの契約満了後、ノルトダービーのライバルであるヴェルダー・ブレーメンへ移った。 ヨーロッパの複数クラブやHSVの引き留めにもかかわらずの決断だった。 加入時、ユース部門ディレクターのビョルン・シーレンベックは「彼は身体能力が高く、驚くほど速く、センターバックでも守備的ミッドフィールダーでも活躍できる」と絶賛した。 当時すでにドイツU-17代表にも選ばれていた。2023/24シーズンのクーリバリの活躍が大きな注目を集めた。

彼はU-17とU-19でプレーし、HSV U-17では主将を務めた。 2023年8月、守備的MFとしてヴィクトリア・ベルリン戦でハットトリックを達成。 これを契機に急成長を遂げた。 ヴェルダーでは出番を待つ日々が続いたが、2024/25シーズンにはU-19の柱に成長。18歳の誕生日、準決勝で得点を挙げ、チームをDFBポカール・ユース優勝へ導いた。

そして、2025年3月のVfLヴォルブルク戦でベンチ入りしたが出場はなかった。34分、summerにプロ契約を締結。preシーズンで存在感を示し、開幕のアイントラハト・フランクフルト戦（大敗）で途中出場デビューした。 DFの負傷が重なり、彼はバイエル・レバークーゼン戦で先発デビュー。94分、クロスバーに跳ね返ったボールをボレーで叩き込み、劇的な同点弾をマークした。 不思議な瞬間となった





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