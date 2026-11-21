《「ぴあ」は順調に社業を発展させていた。そんなとき、好事魔多しというが、突然の社内クーデター未遂事件が起きた》

《「ぴあ」は順調に社業を発展させていた。 そんなとき、好事魔多しというが、突然の社内クーデター未遂事件が起きた》 「ぴあ」の創刊から20年が経過しようとしていた平成4年のことでした。 バブル経済が崩壊して、ぴあの業績にも影響が多少は出始めていた頃のことです。

イケイケドンドンの陰りのようなこともあって、外部の有能な人を入れてその原因を突き止めて、経営改善に反映させようとしたんです。 それがきっかけなんですが、その外部の人がどう間違えたのか、まああおったんでしょうね。 ある日、信頼していた役員の一人がやってきて、「お話があります」と唐突に言い出したんです。

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「何だ」と聞くと、その役員は「社長を辞任してください。 役員全員の総意です」と言うんですよ。 思い当たるふしがありません。 まさに青天の霹靂（へきれき）でした。

《会社の規模も大きくなり、経営全般の体制固めをしていたときのことだった》 業績の詳細な分析を、その外部の人間に依頼していました。 彼は全役員からヒアリングする必要があるからと言って、大会議室に集まって、社長以外で議論したいと言うんです。 私がいると話しにくいと思いますから、と付け加えて言いました。 その結果、出てきたのが私に対する辞任要求だったのです。

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その理由や議論の経緯は明らかにされないままでした。 もはや、役員たちと会話すらできないようになっていました。 《四面楚歌（そか）の状況を打開するために考えたのが、経営勉強会の「盛和塾」の塾長であり、薫陶を受けていた当時の京セラ会長の稲盛和夫氏に相談することだった》 急いで、稲盛さんがいる京都に向かいました。 京都には教文館社長で「ぴあ」創刊時に書店を紹介してくれた大恩人の中村さん（義治氏）も心配して同行してくださいました。

申し訳なく、自分のふがいなさが情けなくなりました。 稲盛さんに経過を説明すると、すぐに「君の怠慢が引き起こしたことだ」と怒鳴られました。 あんなに人様から厳しく叱責されたことは今もってありません。 隣では、中村さんが静かに座っていました。

稲盛さんはその後、ぴあの役員会に来て、直接役員たちとも話し合いをしてくださいました。 稲盛さんは「矢内君にもいたらないことはたくさんあるだろう。 でも、会社の経営はみんなで力を合わせて、心をひとつにしなければならない。 社長を解任したところで済む話ではない」と重ね重ね諭してくださったのです。

《その後、矢内社長を除く当時の役員11人のうち、7人は会社を去ることになった。 残った4人の役員たちとの新経営陣で再スタートを切ることになった》 クーデターは未遂に終わりましたが、自省すべきこともありました。 右肩上がりが続き、経費の無駄遣いなど心の緩みもありました。 業績も初の赤字決算になっていました。

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全社の意識改革を進める必要がありました。 私は稲盛さんが開発した経営手法の「アメーバ経営」を導入し、徐々に業績も回復していきました。 稲盛さんは「人間の成果は、熱意×能力×考え方の掛け算だ」とおっしゃっています。 この「考え方」というものがいかに重要かということを、私はこの事件を通して痛感させられました。

掛け算ですから、どんなに情熱があり能力の高い人でも、考え方がマイナスだと、結果的にはマイナスの成果しか得ることができないのです。 私が辞任要求を突き付けられたこの話を、初めて公の場でしたのは、それから8年後の平成12年に開かれた「盛和塾全国大会」でした。

「経営体験発表」で最優秀賞をいただいたのですが、実は公表すべきかどうか、大いに悩みました。 そんな私の背中を押したのは、教文館の中村さんでした。

「いい機会じゃないか。 こういうことは、いずれは自分から話して過去のことにしていかなければならない。 そして、そのことで矢内君自身と、ぴあにとっての戒めにしていけばいいのだ」と。 （聞き手 近藤豊和）