韓国・ソウルのKBSホールで現地時間25日、「第47回青龍映画賞」の授賞式が開催され、映画『コロニー／群体』（2027年1月1日、日本公開）に出演したク・ギョファンが助演男優賞を受賞した。授賞式では…

韓国・ソウルのKBSホールで現地時間25日、「第47回青龍映画賞」の授賞式が開催され、映画『コロニー／群体』（2027年1月1日、日本公開）に出演したク・ギョファンが助演男優賞を受賞した。

授賞式では、ヨン・サンホ監督がク・ギョファンとの約束を果たすため、客席でゾンビのモノマネを披露し、会場を沸かせる一幕もあった。 今回は『コロニー／群体』が作品賞、監督賞、助演男優賞、助演女優賞、撮影・照明賞、技術賞（特殊メイク）の計6部門にノミネートされ、ク・ギョファンが助演男優賞に輝いた。 『新感染 ファイナル・エクスプレス』などで知られるヨン・サンホ監督が手がけた本作は、謎の感染拡大によって完全封鎖された超高層ビルを舞台にしたサバイバル・スリラー。

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『猟奇的な彼女』（2001年）、『暗殺』（15年）などで知られるチョン・ジヒョンが、11年ぶりにスクリーン復帰を果たした作品でもある。 逃げ場を失った人々に襲いかかるのは、想像を超えるスピードで感染・進化を遂げる未知の存在。 感染者たちは単に人間を襲うだけでなく、互いに情報を共有し、集団で学習しながら進化を続けるという恐るべき能力を持っていた。 『新感染半島 ファイナル・ステージ』（20年）に続き、ヨン・サンホ監督とタッグを組んだク・ギョファンが演じるのは、生存者たちを脅かす通称“ワクチン人間”ことソ・ヨンチョル。