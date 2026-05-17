クローズドベータテスト向け参加資格・応募期間、当選方法、実施概要、および募集などをまとめたプレスリリース。

グランツーリスモのクローズドベータテストへの参加には、PS4とSony Entertainment Networkアカウントが必須。応募期間は6月上旬まで、当選者には応募の際に記入したメールアドレス宛てに、プレイ方法などの詳細が通知されるという。グランツーリスモ公式サイトや応募ページでは、これらに関する詳細が記載されている。
クローズドベータテスト への参加には、ネットワークに接続されたPS4とSony Entertainment Network アカウント が必要。 応募期間 は6月上旬までを予定している。
当選者には、応募の際に記入したメールアドレス宛てに、プレイ方法などの詳細が通知されるという。 そのほか実施概要や募集についての詳細は、グランツーリスモ公式サイトや応募ページにて記載されている。 Manufacturers, cars, names, brands and associated imagery featured in this game in some cases include trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved.
Gran Turismo" logos are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Produced under license of Ferrari Spa. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property of Ferrari Spa.
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クローズドベータテスト グランツーリスモ グランツーリスモ公式サイト 応募 参加資格 Playstation 4 制限 登録 A/V機器 Eメール コントローラ アカウント 応募期間 GOPH、FAULHABER、FERRARI体型デザインの著作権 申請者名義のもの 登録商標 その他の登録商標 ロゴ Ottimizzazione 製品 Daterergabe ゲーム イベント Revolutionize パチンコ 未来 カップ Êtres Humains すべての権利が保護された
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