クローズドベータテスト向け参加資格・応募期間、当選方法、実施概要、および募集などをまとめたプレスリリース。

X870Eの実用解はこれかもしれない！ Challengerで試す200W級Ryzen運用 (1/5)

映画祭でパルムドールを競う新作映画の公式会見とフォトコールが開催され、監督は脚本を強化したことで、夫婦関係を再構築するきっかけになったと説明。海外メディアからは、夫婦2人の間に優しさや愛を感じられなかったとの質問があった。監督は、感情の交流が止まってしまったことからスタートし、妻の笑顔を見た時に息子を呼び戻そうとする気持ちから生まれたと口にした。綾瀬さんと大悟さんの芝居から、大事なものを得たと説明。夫婦の時間が戻ってくるのは、森を去って、家に戻ってきてからだと僕自身は捉えていると開かした。