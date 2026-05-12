クロエ、シュールな夏の詩情を奏でるコレクション 『クロエ ア ラ プラージュ(Chloé à la Plage)】第二章を発表

クロエは『クロエ ア ラ プラージュ(Chloé à la Plage)』第二章を発表し、シュールレアリスティックな視点を通し、夏の詩情に溶け込ませたコレクションを誕生させました。本キャンペーンでは、日々の暮らしの中で輝きを見せる輝かしい存在感を兼ね備えた女優のアップル・マーティンを起用し、夏の魔法に身を委ねるような詩的な世界観を表現しています。数々のコレクションにおいても自由奔放なカラーリングと流れるようなシルエットで魅せてきたコレクションをさらに進化させ、自由なムードを添えます。グラン marnierやカシミア、それをベースにした着こなしも用意されており、上質な素材の贅沢さを味わえます。特に、プールサイドでキラキラと輝く針金や珊瑚の装飾をあしらったものなどは、夏ならではのエッセンスを十分に表現しています。

クロエ は、夏の詩情への幻想的な憧れから生まれたコレクション、 クロエ ア ラ プラージュ(Chloé à la Plage)の第二章を発表します。 デイヴィッド・シムズ(David Sims)によって撮影された本キャンペーンは、シュールレアリスティックな視点を通して、太陽が降り注ぐ日々が幻想へと溶け込んでいく情景を捉えています。

女優のアップル・マーティン(Apple Martin)を起用し、その輝かしい存在感が、夏の魔法に身を委ねるような詩的な世界観を体現しています。 夢のような海辺の風景を背景に、アップルはコレクションの持つ自然で自由奔放な魅力を余すところなく表現しています。 このキャンペーンは、空色の海原が陽光を浴びた砂浜と、大きく輝く貝殻と出会う、想像上の海岸線を想起させます。 それは、果てしなく続く夏の午後に、裸足で夢想にふける情景を映し出しています。

流れるようなシルエットが特徴づけるコレクションは、軽やかなドレスやブロデリーアングレーズのブラウスが気負うことなく揺れ、自由なムードを添える遊び心のあるアクセサリーによって引き立てられています。 それぞれのピースは本能的でパーソナルな印象を与え、身体の動きに自然に寄り添い、夏の安らぎを表現しています。 PHOTOGRAPHED BY DAVID SIM





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