世界的にEV市場が踊り場を迎える中、インドの乗用車市場では少し異なる動きが見られる。日本・ドイツを抜き世界第3位の新車販売台数となった巨大市場に今、どのような変化が起きているのか。

大和氏：「経済成長や所得拡大の結果、ハッチバックよりもSUVが選ばれている」というのは間違いなく1つの事実でしょうが、もう少し違う角度からも市場を見る必要があります。 消費者の「クルマに対する価値観」にこれまでとは異なる変化が起きているようにも見受けられます。

かつて、インドの中間層にとっての四輪車は「お父さんが買う、二輪の次に経済的な家族の移動手段」という位置づけでした。 しかし、都市に出て「サラリーマン」として定期的・安定的に給与を得る若年層や女性が増えた結果、彼らが自らの好みに従って車を選び購入するケースが増えています。 概ね20代後半から30代を中心に自らハンドルを握るオーナードライバーが急増するのに伴い、車内は家族や友人といった近しい仲間に自慢してもてなす為の空間となります。

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デジタルネイティブである彼ら・彼女らが片時も手放さないスマホとの連携は必須、「爺ちゃん・父ちゃんの車にはなかった機能・体験」は当然の期待値です。 結果として、2019年に46%のシェアを占めていたハッチバックが直近の上期では26%へと減少し、代わりに車内空間にゆとりがあり安全装備も充実したSUVが過半数（53%）を占める市場へと変化してきました。 ──とはいえ、インドの平均的な所得水準は依然として限定的ですし、若年層であればなおさら自由に使える絶対額は多くない印象です。