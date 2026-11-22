レアル・マドリーのティボー・クルトワが、ジョゼ・モウリーニョ監督のハーフタイム時の指示が逆転劇の鍵だと明かした。ジュード・ベリンガムとカルロス・エスピの得点によりセルタ・ビーゴに2-1で勝利し、サンティアゴ・ベルナベウで勝ち点3を確保した。

レアル・マドリー は セルタ・ビーゴ と対戦し、2-1で競り勝って勝ち点3を手にした。 サンティアゴ・ベルナベウ で行われたこの試合は、序盤の失点から劇的な逆転勝利に終わった。

モウの指示が試合の転換点

ティボー・クルトワは、ハーフタイム中のジョゼ・モウリーニョ監督の言葉が勝利への鍵だったと語った。前半はチームのプレーが機能せず、失点によって劣勢に陥っていた。

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ベルギー人GKは、後半に入るとチームの動きが変わったことを強調した。モウリーの指示に従い、より多くの走りと基本プレーの実現が図られた結果、試合の勢いがホームチームに移った。

クルトワの重要セーブが守りを支える

試合はパブロ・ドゥランの早い時間帯のゴールで始まったため、レアル・マドリーは期待外れの展開を迎える危うさがあった。この失点により、ホームチームは大きく出遅れた格好となった。

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しかし、クルトワは0-1の局面で決定的なセーブを見せ、セルタにリードを広げさせなかった。このプレーが試合の流れを変える転機となり、守備の崩壊を防ぐ役割を果たした。

クルトワは、低いパスを予測し、体を大きく見せてシュートを防ぐ判断の正確さを説明した。準備が整っていたことが、同点ゴールまでの時間稼ぎに繋がった。

攻撃陣が逆転劇を演出

後半戦でチームが勢いを取り戻すと、ジュード・ベリンガムが同点弾を挙げた。クルトワはこの得点を見て、逆転の可能性を強く確信したと振り返っている。

特にカルロス・エスピの登場が攻撃に活気を与えた。エスピは前線の切り札として機能し、ヴィニシウス・ジュニオールからの素晴らしいクロスを受け取った。

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エスピは劇的な終盤の決勝点を挙げ、レアル・マドリーに2-1の勝利をもたらした。この結果により、ホームでの試合を白星で締めくくることができた。

選手間の連携と確信の瞬間

クルトワは、セーブの成功要因としてチーム全体の改善を挙げた。前半はサッカーの基本的な動作ができていなかったが、後半は全員が走り、連携を取ることができた。

元チェルシーの選手は、重要なセーブ2回ともに試合に貢献したと語った。30秒後に同点ゴールが生まれたことが、彼の守備の価値を証明する形となった。