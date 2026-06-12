クルトワ、レアル・マドリードでのキャリアとモウリーニョとの思い出を語る

ベルギー代表GKクルトワが、レアル・マドリードでの契約延長の見通し、モウリーニョ監督との关系、そして前十字靭帯断裂からの復帰について率直に語ったインタビュー内容をまとめた。

ベルギー代表のゴールキーパー、ティボー・ クルトワ は現在、 レアル・マドリード での将来についてを語る機会を得た。 まず、契約延長の可能性に対しては、クラブの政策として30歳以降は1年契約が基本であることを理解しているとし、「気にしていない」と述べた。

クルトワは現在31歳であり、現状のパフォーマンスを維持し続けることができれば、契約更新は何ら問題ないと自信を見せた。 ただし、クラブ側が常に将来の後継者を検討していることも現実として認め、理想はマドリードでキャリアを終えることだと付け加えた。 この発言は、クラブとの長期にわたる関係を望む一方で、年齢を重ねた選手に対するクラブの冷静な姿勢も理解している、成熟した選手の心境が表れている。 次に、クルトワはかつてチェルシー時代にジョゼ・モウリーニョ監督の指導を受けた頃を回想した。

当時、モウリーニョは辛辣でストレートな指導スタイルで知られていたが、クルトワとの関係は良好だったと振り返る。 具体的なエピソードとして、エバートン戦でベンチスタートとなった際、前のアストン・ヴィラ戦でサイドから2本のクロスを上げたことが理由だったと明かした。 これは、クルトワに対して刺激を与えるための方法だったと解釈し、その翌週のウェストハム戦では、その刺激に応えるように5、6回の決定的なセーブを記録したという。

モウリーニョの直言癖と自身のストレートな性格が噛み合い、互いにリスペクトし合う関係が築けていたと、当時を懐かしそうに語った。 この部分は、トップレベルの監督と選手の間で成立する、時に厳しくも互いの成長を促し合う関係性の好例と言えるだろう。 最後に、クルトワは深刻な前十字靭帯断裂による大怪我からの復帰過程に触れ、一時は引退も考えたと告白した。 その理由として、長期離脱中の「休息があることで力を取り戻せる」という考えに加え、通常の過酷なスケジュール、特に2週間で4試合というチャンピオンズリーグの連戦から解放される環境の大きさを挙げた。

怪我療養中は、team trainingではなく、主にジムでの個別トレーニングに集中于することで、身体を回復させることができたと説明した。 興味深いのは、代表チームの前監督に招集されなかった時期でさえ、自分の段階的な回復具合に気づき、それを前向きに捉えていたという点だ。 この逆境を乗り越えた経験は、クルトワの精神力とプロフェッショナリズムの深さを示しており、現在の第一線での活躍につながっている。

全体として、クルトワは将来のキャリア、過去の重要な関係、そして生死を分けるような大怪我からの生還という、三つの重要な側面について、静かで確信に満ちた口調で語り尽くした





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