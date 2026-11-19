マンチェスター・ユナイテッドとクリスタル・パレスの守備課題、そしてマルク・デグリーズらが指摘するティボ・クルトワとセネ・ラメンスの立場の違いを詳述。

元ベルギー代表ゴールキーパーの マルク・デグリーズ は、 クリスタル・パレス の ティボ・クルトワ と セネ・ラメンス の競合状況について独自の見解を表明した。デグリーズは、クルトワが復帰した際、エリック・ファン・ボメル監督が若きGKへの信頼を貫くべきだと提案している。彼はクルトワに対し「ティボー、君はベンチだ」と告げるよう主張している。

ファン・ボメル監督の選択とデグリーズの提言

デグリーズの見解によれば、クルトワがチームに戻ってきても、ファン・ボメル監督は若手のセネ・ラメンスへの信頼を維持する選択をとるべきだとされている。この立場は、クルトワがレアル・マドリーの守護神としての地位を保つために、チーム内でのポジション争いを明確化させる必要があるという視点に基づいている。デグリーズは、監督が明確な指示を出すことで、チーム内の競争環境を活性化させると考えている。

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一方、元GKで解説者のフランク・ブックスは、ファン・ボメル監督はクルトワを先発に戻す選択をすると予測している。ブックスは、監督が「セネ・ラメンス、よくやった。だがティボーはタイトルを争っていて、君は降格回避のために戦っている」といった言葉をかけるだろうと推測している。この見方は、クルトワがより高いレベルの目標を追求しているのに対し、ラメンスがクラブの存続に関わる戦いをしているという状況の違いを反映している。

ポチェッティーノ指揮下のマンチェスター・ユナイテッド

今週からアルゼンチン人のマウリシオ・ポチェッティーノが指揮を執ることになるマンチェスター・ユナイテッドは、現在プレミアリーグで1勝5分け4敗の18位に沈んでいる。この状況の中で、クリスタル・パレスのセネ・ラメンスはイングランドでは母国ほどの称賛を受けていない。ラメンスのパフォーマンスは、プレミアリーグの過酷な環境ではまだ十分に評価されていないというのが現状である。

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元選手で解説者のギャリー・ネヴィルも、必ずしもこのベルギー人GKを入れ替えるためではないにせよ、クラブはGKのポジションを補強する必要があると考えている。ネヴィルは、ポチェッティーノが競争を高めるために別のGKを獲得したいと考えるだろうと指摘している。これは、ラメンスを入れ替えると言っているわけではないとし、まだ時期尚早だと述べている。

ラメンスの残留とクルトワの競争意欲

ネヴィルは、ラメンスはチームに残るだけの十分なクオリティを示しているとの考えを付け加えた。この評価は、ラメンスが現在のパフォーマンスでクラブの期待に応えていることを示唆している。一方で、クルトワは最近、「もちろん、監督と合意したとおり、自分の定位置を争わなければならない」と語っている。クルトワは、セネが素晴らしいパフォーマンスを見せたことを認め、競争が大切だと強調している。

さらにクルトワは、ベルギーには優れたGKがそろっているとも述べている。この発言は、自らの地位を脅かす可能性のあるライバルが存在することを受け入れ、積極的な姿勢を示している。クルトワとラメンスの関係性は、単なる競争相手ではなく、チーム内の競争を通じて双方が高まり合う存在として捉えられている。ファン・ボメル監督の次の行動が、両者の命運を決定づける重要な鍵となる。