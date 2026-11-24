レアル・マドリーのクルトワが、ベリンガムの並外れたメンタリティ、リーダーシップ、および身体能力を高く評価し、チームにとって重要な価値があると指摘した。

その一環として、 レアル・マドリー はウルグアイ人のフェデ・バルベルデとの契約更新交渉を続けている。 クラブは最近、トルコ人のアルダ・ギュレルとフランス人のオーレリアン・チュアメニとも、2032年までの契約で残留を確実にしたばかりだ。

ベリンガムは今シーズン、ここまで6ゴールを挙げるなど見事なパフォーマンスを見せており、ジョゼ・モウリーニョ監督のもとで先発の座を守り続けている。 指揮官は最近、彼を唯一無二の選手と評した。 火曜日に予定されているUEFAチャンピオンズリーグのオランダのPSV戦では休養を与えられる可能性もあるが、ベルギー人のチームメイト、ティボー・クルトワからは称賛の言葉が送られた。 クルトワは、常に勝利を渇望する選手の模範だと評している。

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クルトワによれば、ベリンガムは勝利を強く求め、物事が思い通りに進まないときには怒りを隠さないという。 また、彼はピッチ上のリーダーであり、並外れたメンタリティーを持ち、チームを助けるために全力を尽くしていると指摘した。 さらに、レアル・マドリーにはこうした精神を持つ選手が必要であり、このMFの情熱と勝利への意欲は、とりわけ強い個性が求められる試合において、チームにとって大きな価値になると強調した。 このベルギー人GKは、若さに似合わぬベリンガムの身体能力にも言及した。

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豊富なエネルギーで長時間走り続けることができ、ボールを持って仕掛けると相手が奪うのは難しいと説明した。 また、トレーニングやジムでの取り組みにも熱心だと述べ、彼のコンディションはチームのパフォーマンスに直結しており、このイングランド人選手が万全の状態にあるとき、レアル・マドリーはより良い姿を見せるとの見方を示した。