クリーン・バンディット、新レーベル「CB X」第一弾でビッグ・ピッグと共演 内省的なポップチューンのMVも自ら制作

クリーン・バンディットが新設レーベル「CB X」から新曲「I Don't Wanna Hurt You」を発表。ビッグ・ピッグとの共作で、コーンウォールで制作された内省的な楽曲と、炎を多用したミュージックビデオを自ら手掛けた。レーベルの今後の展望も含む。

クリーン・バンディット は新曲「 I Don't Wanna Hurt You 」とその ミュージックビデオ を発表した。 この楽曲は、グループが新たに設立したインディペンデントレーベル「 CB X 」からの最初のリリースとなる。

曲は、アイルランド出身のオルタナティブポップアーティスト、ビッグ・ピッグとの共作で、豊かなストリングスと特徴的なアルペジオ、軽快な2ステップドラムビートなど、クリーン・バンディットならではのサウンドが際立つ。 ビッグ・ピッグのメランコリックで優しいボーカルが楽曲に深みを加えている。 ビッグ・ピッグは、楽曲がイングランド南西部コーンウォールの自然に囲まれた環境で制作されたもので、内省的で普段の日常から距離を置く中から生まれたと説明。 関係を断つことの苦悩をテーマにしている。

曲の制作過程では、ギターから始まり、グレース・チャトーのストリングスアレンジが加わることで、情感がさらに豊かになったという。 音楽を言葉にできない感情を表現する手段として捉える彼女にとって、この曲はその典型例だと語る。 クリーン・バンディットのメンバーは、夜行列車でコーンウォールを訪れ、暖炉のある図書室でビッグ・ピッグと共に作詞作曲したと述懐。 楽曲の持つ脆さと強さの二面性に共感し、音楽でもそれを表現しようとした。

ミュージックビデオの制作では、全ての工程を自ら手掛け、ロンドン郊外の農場やスタジオなどで撮影。 炎を多用したビジュアルで、激しいが破滅的ではない激情と、その後静かに戻る日常を対比させた。 特殊なシンセパートに合わせてバイオリンとチェロを演奏した点は、20世紀の作曲家クセナキスの思想にも通じると説明。 レーベル「CB X」は、コラボレーションによる創造の自由と無限の可能性を掲げ、今後も多彩なアーティストとの作品を予告している





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