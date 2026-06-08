クリーク・アンド・リバー社、Notion活用オンラインセミナーを開催 入門から応用まで3ステップ

プロフェッショナル支援のクリーク・アンド・リバー社が、クラウドワークスペースアプリ「Notion」の入門・中級・応用の3段階に分けたオンラインセミナーを開催。リモートワークの効率化とチーム協業のスキル向上を目指す。

株式会社 クリーク・アンド・リバー 社（C&R社）はこのたび、クラウド型の万能 ワークスペースアプリ 「 Notion 」にご興味をお持ちの方を対象に、 オンラインセミナー 「今日からはじめる Notion 」を入門編・中級編・応用編の3回にわたって開催することを発表しました。

各セッションは、参加者の理解度に応じて段階的にNotionの活用法を学べるよう構成されています。 入門編は6月17日（水）、中級編は7月16日（木）、応用編は8月18日（火）にそれぞれ開催予定で、申し込みは専用のウェブサイトから受け付けています。 このセミナーを通じて、Notionの基本的な操作方法から、チームでの协業を効率化する応用的なテクニックまでを総合的に学ぶ機会を提供します。

クリーク・アンド・リバー社は、1990年の設立以来、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」というミッションを掲げ、多様な分野で事業を展開しています。 映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリートといった特定のプロフェッショナル分野に特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を主な柱としています。

さらに、C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャーといった分野にも事業范围を広げており、グループ全体で18の専門分野をカバーするまでに成長しています。 今回のNotionセミナーは、リモートワークやチームの分散化が進む現代において、個人および組織の生産性向上に寄与することを目的としています。 Notionは、メモ、データベース、Wiki、プロジェクト管理など多機能を統合したクラウドベースのツールであり、その活用は業務効率化と知識の体系化にeffect的です。

C&R社は、長年培ったプロフェッショナル支援の知見を活かし、参加者が実際の業務に即した実践的なスキルを習得できるカリキュラムを用意しています。 また、同社が展開する他の分野とのシナジーを創出し、DX推進の一環としても位置付けています。 セミナーはオンライン形式で行われ、時間や場所を選ばずに受講可能なため、多忙なプロフェッショナルにも最適な学習機会を提供します





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