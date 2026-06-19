クリーン・バンディットが新曲「I Don't Wanna Hurt You」を発表

クリーン・バンディットは新曲「I Don't Wanna Hurt You」を発表した。この曲は、彼ら自身が新設したレーベル「CB X」からの第一弾リリースであり、以降も順次新曲がリリースされる予定だ。クリーン・バンディットはビッグ・ピッグと共演し、作詞、作曲を手掛けた。この曲は、豊かなストリングス、弾けるアルペジオ、小気味良い2ステップのドラムサウンドで構成されている。

2026年6月19日、 クリーン・バンディット は新曲「 I Don't Wanna Hurt You 」を発表した。 この曲は、彼ら自身が新設したレーベル「 CB X 」からの第一弾リリースであり、以降も順次新曲がリリースされる予定だ。

クリーン・バンディットはビッグ・ピッグと共演し、作詞、作曲を手掛けた。 この曲は、豊かなストリングス、弾けるアルペジオ、小気味良い2ステップのドラムサウンドで構成されている。 アイルランド出身のビッグ・ピッグは、優しくメランコリックなボーカルを乗せ、楽曲の魅力を引き立てている。 クリーン・バンディットは、この曲は大自然に囲まれたコーンウォールで制作されたもので、日常から離れて一息ついて、頭の中を整理する時間を持つことで、この曲が生まれたのだと思っている。

彼らは、この曲は関係を断つこと、そしてそれが難しいと分かっていても、そうするしかないと悟った時の苦悩を歌っている。 クリーン・バンディットは、この曲はギターで作り始めて、そこから現在の形に仕上げていった。 グレース・チャトーがストリングスを加えてくれて、感情に深く訴えかけるものとなり、音楽は常に私を抱きしめてくれる場所であり、言葉にできないことを表現する手段でもあると語っている。 クリーン・バンディットは、この曲をロンドン郊外の農場や北ロンドンにある彼らのスタジオで撮影した。

セットのデザインや特殊効果なども全て彼ら自身が手掛けている。 彼らは、このビデオでは「I Don't Wanna Hurt You」という曲の核心にある関係性を反映させようと考えていた。 ロマンチックな恋愛は、炎のように感じられることがあるが、全てを飲み込み、支配し、そして現れた時と同じぐらいあっという間に消えてしまう。 クリーン・バンディットは、この曲はまさにそんな感覚だと思っており、強烈で、激しく、危険すら感じさせますが、最終的には破滅的になりません。

クリーン・バンディットは、身を焦がすほどの何かが爪痕を残して通り過ぎ、そして去った後、また元の鞘へと戻っている…煙が少し立ち込め、焦げ跡が少し残っているけれど、それでも元通りの状態で。 これほど大量の炎を使った撮影は、爽快で開放感に満ちていました。 限りなくその感覚に近づくことができたのは、綿密な計画と創造的なカオスのおかげです





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クリーン・バンディット 新曲 I Don't Wanna Hurt You CB X ビッグ・ピッグ 作詞、作曲

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