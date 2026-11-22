クリビーリフでレストラン駐車場と救急隊がミサイルとドローンで攻撃され、28人が負傷し男児が死亡した。ゼレンスキー大統領は同日、米中ロ首脳会談でウクライナ問題が議論されなかったと批判し、プーチン氏の狙いは失敗に終わったと指摘した。

クリビーリフ は ゼレンスキー 大統領の出身地。 ビルクル市長によると、まずレストランの駐車場に弾道ミサイルが撃ち込まれ、駆けつけた救急隊がジェット推進式ドローンで攻撃された。

その直後にも同じ場所にドローン攻撃があった。 同氏は「わが市にとって悲惨な一晩、悲惨な一夜」になったと述べ、攻撃は「市中心部の人気レストランの近くで、子どもの日に」起きたと言い足した。11月20日は、子どもの権利と安全を考える国連の「世界こどもの日」に当たる。 負傷者のうち、3歳の女児を含む28人は入院中。 このうち5人は集中治療室に収容されている。

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地元放送局は、攻撃で死亡した男児の名前を「ティホン」と伝え、優しくて頭の回転が速く、才能ある少年だったと報じた。 男児の母親は同局に「危険だからここには住んでいなかったのに、危険に追いつかれてしまった」と語った。 男児以外の息子2人も攻撃で負傷し、集中治療室に入っているという。 同氏はさらに「ハルキウ、ドネツク、ドニプロ、リウネ、チェルニヒウ、ミコライウ、ザポリージャ各州の街や村も攻撃を受けた。

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スーミ州では鉄道駅が攻撃された」と述べた。 トランプ氏が中国・深センでのアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議に合わせて中国の習近平（シーチンピン）国家主席、ロシアのプーチン大統領と会談した後、独ベルリンではウクライナ支援の「有志連合」首脳会合が開かれ、欧州首脳らとともに米国のウィトコフ特使とトランプ氏の長女の夫クシュナー氏が出席した。

ゼレンスキー氏は21日、米中ロ首脳会談について、プーチン氏は1945年に第2次世界大戦の連合国が戦後の世界を分割した「ヤルタ会談」の再現をめざしたものの失敗し、同氏にとって「大変な不成功」に終わったとの見方を示した。 同氏は記者団に共有された音声メッセージの中で、「中国は巻き込まれるのを避けた。 米国については、ロシアとの二国間協議がどうだったか私は知らないが、ウクライナの話は出なかった。 公に発表されたことは何もない」と述べた。