クリスタル・パレスは1月に3選手を獲得してトーマス・フランク監督を支援する計画。ラクロワの後釜にはクラブ・ブルッヘのオルドニェスが最有力候補に浮上した。

によると、セルハースト・パークでピエール・サージュの後任に就いたフランク監督に対し、 クリスタル・パレス の首脳陣は残留争いに向けた補強資金を用意する構えだ。 パレスは、リヴァプールにアンドニ・イラオラを奪われた後にサージュを迎えるなど、夏の動きが順調に進まず、最近加入した選手も目立った成果を上げていない。

ラクロワをチェルシーに売却した一方で十分な後釜を確保できなかったため、スピードのあるセンターバックが現在の補強リストの最優先となっている。53歳のフランク監督は南ロンドンでの初会見で、クラブ幹部との話し合いを通じて、すでに補強の優先事項を整理したと認めた。 デンマーク出身の同監督は、首脳陣との面接を振り返り、「選手を獲得するなら、改善できると考えているのはこの3つの分野だ」と説明した。 一方、フランク監督は話し合いがあったことを認めながらも、強化したい具体的なポジションを公には明かさなかった。

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それよりも、まずは現有戦力の力をさらに引き出すことが優先だと強調し、「私は常に、今いる選手たちと取り組んでいる」と付け加えた。 同紙によると、パレスは夏に負傷への懸念から破談となったオルドニェスの獲得を再検討している。 また、中盤と攻撃陣の補強も視野に入れている。 前線ではジャン＝フィリップ・マテタの契約が今季終了時に満了することも不透明感を強めており、同選手は1月から国外クラブとフリー移籍に向けた交渉を始められる。