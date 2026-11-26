この感謝祭に何を喜び、感謝できるのか。GOALが紹介する。

試合、華やかな光景、街を埋め尽くすファンの姿は忘れられない。 ボストンのスコットランド、カンザスのアルジェリア、タイムズスクエアを席巻したノルウェーのバイキング・ロウ。 世界中から訪れたファンがアメリカのもてなしに触れた、素晴らしい一体感のある体験だった。

同時にアメリカの人々も、楽しい夏を過ごすためにやって来た人々について知り、未知の世界に触れた。 男子では、チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグのいずれかに出場する選手が計23人いる。 テレビをつければ、ミランで得点するクリスチャン・プリシッチ、ボーンマスの連勝を支えるタイラー・アダムス、バルセロナと互角に渡り合うアレックス・フリーマンの姿を見ることができる。 近年では当たり前になったが、ある世代の人々にとって、アメリカの選手がそのレベルでプレーするという発想は考えられないものだった。

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今では日常の光景だ。 女子では才能ある選手が絶えず現れてきたが、その流れが止まる気配はない。 リリー・ヨハネスはまだ19歳ながら、すでに経験豊富な選手だ。20歳のクレア・ハットンも同様である。 トンプソン姉妹も、それぞれのポジションを支配し得る選手へと成長を続けている。