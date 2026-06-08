クリスティアーノ・ロナウド、自宅の庭で息子に「ロナウド・チョップ」を伝授 温かい父子のレッスンが話題に

ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、妻ジョルジーナ・ロドリゲスによって撮影された動画で、自宅の庭で息子マテオに自身の代名詞ともいえるドリブル技術「ロナウド・チョップ」を教える様子が公開された。2026年ワールドカップへ向けた代表合宿中のプライベートな時間に撮影されたこの映像で、ロナウドは裸足で芝生に立ち、技術の細部まで丁寧に解説。5度のバロンドール受賞者でありながら、父親として谦虚に子供に教える姿が国内外で大きな反響を呼んでいる。

ポルトガル代表 の クリスティアーノ・ロナウド は、 サッカー 界のレジェンドとして、その長年にわたるキャリアで数えきれないほどの象徴的なプレーを生み出してきた。 現在はサウジアラビアのクラブ、アル・ナスルでプレーするスターは、その卓越した技術と脚力、そして戦術的センスで世界中のファンを魅了し続けている。

ロナウドは自身の代名詞ともいえる独自のドリブル技術、特に「ロナウド・チョップ」として知られる高速のカットインと強烈なシュートを、次の世代、特に自身の息子マテオに伝えている。 これは単なる趣味のレッスンではなく、世界最高峰のプレーヤーとしての技術の本質を伝承する瞬間である。 ソーシャルメディア上で公開された動画は、2026年FIFAワールドカップへ向けたポルトガル代表の公式トレーニング期間中に撮影されたものであるが、実際の練習場ではなく、ロナウドが帰国した際の自宅の裏庭というプライベートな空間での一幕であった。

妻であるジョルジーナ・ロドリゲスが撮影したこの映像では、休日のくつろいだ雰囲気の中、ロナウドが裸足で芝生の上に立ち、幼いマテオに対して Röonaldo Chop の詳細な指導を行う姿が映し出されている。 この動きは、長年ディフェンダーを翻弄してきたあの伝説のプレーだ。 ロナウドはボールの扱い方から始まり、俯瞰的なableView to move、そして相手の視線や重心の動きを読むための细微な身体の動きまで、一つ一つの要素を丁寧に分解して説明している。

彼の並外れた肉体のコントロールと、状況判断の鋭さが Minuten 以内に伝わるレッスン内容となっている。 この動画が公開されると、瞬く間にインターネット上で大きな反響を呼んだ。 世界中のサッカーファンが、5度のバロンドール受賞者であり、今も現役トップレベルでプレーを続けるロナウドが、自分の子供に基礎から技術を教えるという谦虚で人間味のある一面に強い共感と感動を覚えた。

それは、スタジアムで見せるキレのある動きと変わらない、優れた身体能力と技術の断片が窺えるが、同時に、父親としての愛情と、サッカーへの深い敬意が感じられる温かい場面であった。 マテオが动作を真似ようとする際、ロナウドは優しくタイミングや体勢を修正し、正確な動きの再現を促す。 このプロセス自体が、単なる技術の伝承ではなく、サッカーという競技に対する深い哲学的アプローチの一端を示している。 ロナウドは、何百万人ものフォロワーの前でも、決して警戒することなく、本物の技術の核心を惜しみなく見せた。

この出来事は、スポーツにおける技の伝承の美しさ、そしてレジェンドが次の世代に何を残そうとしているのかという問いを、多くの人に想起させた





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