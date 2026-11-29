クリスタル・パレスはハル・シティに敗れプレミアリーグ最下位となる6連敗を喫した。トーマス・フランク監督は守備力向上に10試合を要すると説明し、早急な選手補強の必要性にも言及している。

クリスタル・パレス の トーマス・フランク 監督は、 ハル・シティ との試合終了後、チームの守備体制を改善するにはまだ時間が必要であると強調した。この敗戦によりパレスは プレミアリーグ で6連敗を喫し、順位表の最下位へと陥落した。監督は忍耐を呼びかけ、短期間での劇的な変化を期待することの非現実性を説いている。

ハル・シティ戦の敗因とフランク監督の応対

この日、クリスタル・パレスはホームのセルハースト・パークでハル・シティと対戦した。試合はパレスが0-3と大きくリードを許す展開となり、苦しい状況に立たされた。しかし、終盤にヨルゲン・ストランド・ラーセンとアダム・ウォートンの2人が相次いでゴールを決め、2点を取り戻して2-3での惜敗となった。この結果、クリスタル・パレスはリーグ戦6連敗という不名誉な記録を持つことになった。

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トーマス・フランク監督は敗戦後の会見で、守備の問題点の解消には期間を要すると語った。監督は自分が指揮を執り始めてから、プレミアリーグで実際に試合を行い始めたのは過去2試合に過ぎないことを指摘した。そのため、即座にチームのビルドアップや守備の組織化が完成するはずがないと説明している。

失点数の増加とセットプレーでの微細な改善

開幕からのリーグ戦12試合において、クリスタル・パレスが喫した失点数は合計30に達している。この数字は現時点でプレミアリーグ全チームの中で最悪の記録となっている。この高い失点率は、チームが深刻な守備の危機に瀕していることを如実に示している。

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フランク監督は、チームが以前と比較してセットプレーの細かな部分で改善が見られるはずだと主張した。監督は、サッカーというスポーツにおいて結果がすべてであり、得点やスコア、守備の安定性が極めて重要であることを理解している。しかし、質問者に対しては、そのような評価は少なくとも10試合後に再検討すべきだと指摘した。その頃にはチームは確実に改善していると確信しているからである。

連敗阻止への戦略と冬の市場における補強

連敗をここでストップさせるためには、戦略的な修正と戦術的な適応が不可欠である。トーマス・フランク監督は、痛恨の6連敗という状況を受け入れ、その打開策として選手層の強化が必要だと認めた。監督は、1月の移籍市場において補強を行う可能性に言及しており、 squadの深さを増すことの重要性を訴えている。

クラブの運営陣とファンにとって、この6連敗は大きな懸念材料となっている。最も重要なことは、チームがすぐに勝利を取り戻し、最下位からの脱出を図ることである。フランク監督の指摘通り、守備組織の再構築には時間がかかるが、短期的な結果を重視するファンやメディアからのプレッシャーも大きくなっている。監督は、プロセスを信じ、忍耐強くチームをサポートすることを求めている。