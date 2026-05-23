クリス・リチャーズ出演米国代表に胸をなで下ろした。5人目のセンターバック

クリス・リチャーズは5人目のセンターバックになるとして、足首を負傷している。

マックス・アーフステン（コロンバス・クルー）、セルジーノ・デスト（PSV）、アレックス・フリーマン（ビジャレアル）、マーク・マッケンジー（トゥールーズ）、ティム・リーム（シャーロットFC）、 クリス・リチャーズ （クリスタル・パレス）、アントニー・ロビンソン（フルハム）、マイルズ・ロビンソン（FCシンシナティ）、ジョー・スカリー（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）、オースチン・トラスティ（セルティック）ブレンデン・アーロンソン（リーズ・ユナイテッド）、タイラー・アダムス（AFCボーンマス）、セバスチャン・バーハルター（バンクーバー・ホワイトキャップス）、ウェストン・マッケニー（ユヴェントス）、クリスチャン・プリシッチ（ACミラン）、ジオ・レイナ（ボルシア・メンヒェングラートバッハ）、クリスティアン・ロルダン（シアトル・サウンダーズ）、マリク・ティルマン（バイエル・レバークーゼン）、ティム・ウィーア（マルセイユ）、アレハンドロ・ゼンデハス（クラブ・アメリカ） 足首を負傷中の クリス・リチャーズ （クリスタル・パレス）が代表に招集され、 米国代表 は胸をなで下ろした。

彼はティム・リーム、マーク・マッケンジー、オースチン・トラスティ、マイルズ・ロビンソンに続く5人目のセンターバック。3月の招集を辞退したノアカイ・バンクス（ドイツ代表候補）は今回も選ばれなかった。 bod





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センターバック 米国代表 クリス・リチャーズ

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