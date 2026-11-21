クリスタル・パレスがアル・アハリで活躍するフォワードのトニー獲得に動いている。資金提供を約束し、チーム最下位からの脱却と攻撃力強化を目指す構想が明らかに。

クリスタル・パレス は、冬の移籍市場において サウジ・プロリーグ の アル・アハリ に所属するフォワード、 トニー の獲得を本格的に検討している。このクラブ強化策において、 トニー の移籍実現に必要な資金を提供することを既に約束していることが報じられている。チームは現在順位表の最下位に位置しており、早急な戦力補強が求められている状況だ。

トニーの得点力とプレースタイル

30歳のトニーは、アル・アハリ加入後、国内リーグと大陸の大会で際立った得点力を発揮し続けている。サウジ・プロリーグのクラブで公式戦109試合に出場し、通算87得点を記録している実績は非常に顕著である。特にAFCチャンピオンズリーグの連覇にも中心選手として貢献しており、その決定力は世界中のスカウトの注目を集めている。

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今季のトニーのパフォーマンスもさらに加速している。すでに16試合で15得点を挙げており、リーグ戦のみで見ると10試合で14得点という驚異的な数字を叩き出している。この得点ランキング首位の座は、トニーが現在どのような攻撃的な影響力を wield しているかを物語っている。

クリスタル・パレスの攻撃陣の苦境

トニーの圧倒的な得点力は、今季のクリスタル・パレスが抱える深刻な攻撃面の問題を浮き彫りにしている。ロンドン南部のクラブは、プレミアリーグ開幕からの10試合で勝ち点7という結果に留まっている。得点数はわずか10点にとどまっており、課題の大きさが数値で示されている。

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その中でも特に問題は、得点源の枯渇である。うち半数の試合で無得点に終わっており、直近の4試合ではわずか1得点しか挙げていない。現チームに公式戦で5得点以上を挙げた選手が一人も存在しないという異常な状況が続いている。

主力選手の影響と代表入りへの想い

昨季のチーム最多得点者であったイスマイラ・サールの負傷離脱も、得点難をさらに深刻化させている。サールは12月までの長期離脱が決まっており、チームの攻撃パターンに大きな影響を与えている。また、昨季19得点を挙げたジャン＝フィリップ・マテタも、今季は公式戦を通じて1得点と苦戦しており、他の選手への得点負担が集中しているのが現状だ。

トニー自身にとっても、今回の移籍は自身のキャリア向上に直結する可能性を秘めている。かつてブレントフォードでデンマーク人指揮官の下でプレイした経験があり、EURO2028のイングランド代表メンバー入りの可能性を高めたいという想いを持っている。その代表入りへの希望は、トニーがプレミアリーグでプレーし続けたいという動機付けになっている。

過去の移籍実績と今後の動向

トニーのプレミアリーグでの実績も、クリスタル・パレスが獲得に前向きな理由の一つである。2024年夏、トニーは移籍金4000万ポンドでブレントフォードからサウジアラビアへ移籍した。ロンドン西部を離れるまでに、プレミアリーグ85試合で36得点という堅実な成績を残していた。この高い得点率と身体能力は、プレミアリーグの激しい守備でも通用すると見なされている。

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また、トニーの代表入りへの希望には、一つ打撃を受けた要素もあった。EURO2028の予選や本戦と重なる裁判の日程を変更できなかったことが、その機会に影を落としていた。しかし、アル・アハリでの活躍が続くことで、代表選出の可能性は依然として高いと評価されている。

クリスタル・パレスは、トニーの獲得によってチームの攻撃ラインを一気に強化したい考えだ。冬の補強候補としてトニーが挙げられていること自体が、クラブがどのような戦略で低迷脱却を狙っているかを物語っている。資金を約束した上で具体的な交渉に進むかどうか、今後の動向が注目される。

もしトニーがクリスタル・パレスへ移籍すれば、プレミアリーグにおける彼のプレースタイルが再び問われることになる。サウジ・プロリーグでの圧倒的な得点能力を、イングランドのサッカーでも発揮できるかが鍵となる。チームの最下位からの脱却と、トニー自身の代表入りへの道、両方の実現に向けた動きが続く。