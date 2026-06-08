クリスティアン・エリクセン選手がデンマークで倒れ、試合中止

チームドクターのモーテン・ボーセン氏が、デンマークサッカー協会の発表でクリスティアン・エリクセン選手が元気であることを報告した。しかし、彼はデンマーク戦で倒れ、試合は中止となった。原因を調べる検査を受けたが、まだ原因がわかっていない。

チームドクター のモーテン・ボーセン氏は月曜日、 デンマーク サッカー 協会の発表で"今朝、クリスチャンと話をしましたが、彼は元気です。 現在は家族と過ごし、気力も十分です。 間もなく退院し、自宅に戻れる見込みです"と述べた。

エリクセンは日曜、オーデンセでのウクライナ戦65分頃に倒れ、試合は中止となった。 その後、オーデンセ大学病院で原因を調べる検査を受けた。

"我々は彼や病院の医師たちと常に連絡を取り合っている。 だが、クリスティアンは元気だ。 彼は私に、選手全員に挨拶を伝え、自分は大丈夫だと伝えてほしいと頼んできた"とボーセンは語った。 この出来事はデンマークで大きな衝撃を呼んだ。

メッテ・フレデリクセン首相はFacebookにこう投稿した。

"クリスティアン・エリクセン選手と、彼を取り巻くすべての方々に心よりお見舞い申し上げます。 これは大きな衝撃です。 しかし、状況を考えれば、彼の容体が比較的良好であることは大きな安堵です。

" エリクセンは先日、ヴォルフスブルクと共にブンデスリーガから降格したばかり。 しかし2021年6月12日、欧州選手権のフィンランド戦で心停止となり、蘇生措置を受けた。 その後、除細動器を埋め込む手術を行い、医師団は代表記録保持者の彼がプロ活動を続ける上で医学的に問題ないとの判断を下していた





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