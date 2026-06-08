クリスチャン・エリクセン、ICD作動後の回復状況を報告

デンマーク代表MFクリスチャン・エリクセンがウクライナ戦で倒れた後、自宅で療養中。SNSで経過を説明し、ICDの作動に感謝。監督や元チームメイトも安堵の声。

クリスティアン・エリクセンは、デンマーク対ウクライナの 国際親善試合 中にピッチ上で突然倒れた後、自宅で回復していることをファンに報告した。34歳のミッドフィールダーは、試合の65分にオーデンセのネイチャー・エナジー・パークで意識を失い倒れた。

体内に埋め込まれた除細動器（ICD）が作動し、医療チームの迅速な対応により病院に搬送された後、退院した。 エリクセンは自身のSNSで「退院し、家族と療養中です。 ICDのショックは大きな衝撃でしたが、2021年のユーロでの出来事とは異なります。 現在は体調も良く、回復に向かっています」と綴った。

彼はまた、ピッチ上の選手や医療チーム、長年ケアしてくれた医師に感謝の意を表明し、「専門家の知識のおかげでICDが正しく作動し、私を守ってくれました。 今は回復に専念し、家族と過ごし、休暇を楽しみ、子どもたちとサッカーをすることに集中しています」と語った。 この出来事は、2021年にユーロ2020でエリクセンが心停止を起こした際にデンマーク代表チームドクターを務めたモーテン・ボーセン氏によっても説明された。 ボーセン氏は、エリクセンに装着された医療機器が正常に動作したと述べ、迅速な対応が命を救ったと強調した。

試合はエリクセンの容態が安定するまで中断され、彼は担架で運ばれる際に意識を取り戻し、チームメイトに手を振った。 デンマーク代表のブライアン・リーマー監督は「エリクセンが倒れる直前、マリノフスキーと小競り合いをしていた。 苦しそうなのはそのせいだと思ったが、違っていた。 あの瞬間、私にも選手たちにも試合を続けることは不可能だった」と述べ、試合続行を断念した経緯を明かした。

チーム全体に衝撃が走り、精神的負担は大きく、5年ぶりにチームの象徴が倒れる場面を目の当たりにした選手たちは深く動揺した。 エリクセンの容体が安定しているとの報道に、世界中のサッカー界が安堵した。 元チームメイトのデビッド・デ・ヘア、ドニー・ファン・デ・ベーク、ラウタロ・マルティネス、ダビンソン・サンチェス、シーム・デ・ヨングらがSNSで励ましのメッセージを送り、エリクセンの早期回復を願った。 エリクセンは現在、家族と共に自宅で静養しており、医師の指導のもと回復に励んでいる。

今回の出来事は、ICDの重要性と医療チームの迅速な対応がスポーツ選手の命を守る上でいかに重要かを改めて示すものとなった。 サッカーファンはもちろん、多くの人々がエリクセンの完全な回復を願い、彼の今後のキャリアに注目している。 エリクセンは過去にも困難を乗り越えてきた経験があり、今回も再びフィールドに戻ってくる可能性は高いと専門家は見ている。 デンマークサッカー連盟は公式声明で「エリクセンの回復を全力で支援する」と述べ、彼の健康を最優先にする姿勢を示した。

今後、エリクセンの復帰時期については未定だが、彼の決断を尊重し、サポートを続ける方針だ





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