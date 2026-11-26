歴代首相や各界の著名人に親しまれてきた軽井沢の「オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ」。2026年4月に就任した新シェフ・松村仁嗣が手がけるディナーコースと、1泊2食付き宿泊プランを販売いたします。

シマダグループ（東京都渋谷区、代表：島田成年）が運営する「オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ」（長野県軽井沢町）は、2026年12月19日（土）から12月25日（金）のクリスマス期間限定で、シュトーレン付きの特別ディナーコースおよび1泊2食付き宿泊プランを販売いたします。

シェフ 松村 仁嗣プロフィールエコール辻大阪校およびエコール辻フランス校を卒業。9年連続でミシュラン1つ星を獲得したザ・リッツ・カールトン大阪「ラ・ベ（La Baie）」にて5年間経験を積んだ後、京都のミシュラン1つ星イノベーティブレストラン「LURRA」でスーシェフを務める。2026年4月より「オーベルジュ・ド・プリマヴェーラ」シェフに就任。29歳（2026年10月時点）。 松村が目指すのは、これまでのクラシックなフレンチの伝統を踏まえながらも、そこに新たな発想とクリエイティビティを融合させた料理。

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信州の豊かな風土が育む野菜をはじめとした食材にこだわり、その個性や持ち味を最大限に引き出します。 料理は素材の魅力を際立たせるため、一皿に多くの要素を詰め込むのではなく、厳選した食材やパーツを緻密に組み合わせることを大切にしています。 一見シンプルでありながら、食材の組み合わせや調理法によって何層にも重なる味わいを生み出し、ひと口ごとに新たな発見がある一皿に仕上げます。 また、従来のフランス料理における前菜・魚料理・肉料理という定番の構成にとらわれず、野菜そのものを主役に据えた一皿も展開。