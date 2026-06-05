クラーク氏のAIに関する懸念とアンソロピックの対応

AI業界における安全性と規制の重要性について話したクラーク氏の意見と、アンソロピックがドナルド・トランプ米大統領のAIに関する大統領令を歓迎したことについての説明

クラーク氏は4日のBBC番組「ニューズナイト」に出演。

「アクセルから足を外してブレーキを踏むことができるという、その選択肢が必要だ」と話した。 そして、「今のAI業界にはアクセルペダルはあるが、ブレーキペダルがないようなものだ」とした。

「世界は、考える必要がある。 私たちがAIシステムを信頼できるようになるため、いずれは新しい規制を定めなくてはならない」と話した。 アンソロピックの人気AIモデル「クロード」は、すでにシステムの80％が自ら生成したコードで稼働している。 クラーク氏によると、2年以内に100％に到達することが可能で、そうなれば「多大な影響を及ぼすことになる」という。

「当時の社会は、賢明な政策と規制の枠組みを打ち出すことで、石油と石油が世界にもたらす恩恵を人は信頼できるようになった。 政策を規制のおかげで、（石油）会社を率いる人たちの人間性を心配しなくても済むようになった」ただ、アンソロピックは今週、ドナルド・トランプ米大統領が出したAIに関する大統領令を歓迎している。 この大統領令は、AI企業に対する指示が比較的少なく、政府による安全性テストを受けることは義務づけず、自主的な取り組みにとどめている





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