クラフトワークス、ハイエース200系専用 多機能ダッシュボードトレイ発売

スマホスタンドや小物収納を一体化したトヨタハイエース200系専用ダッシュボードトレイ。防水・耐熱素材採用で過酷な環境にも対応。適合車種と注意点を解説。

自動車のダッシュボードは、小物やスマートフォンを置くための適切な収納スペースが不足しがちである。 特に長距離ドライブや配送業務など、車内で多くの時間を過ごすドライバーにとって、散らかった小物は視界の妨げになったり、必要な時にすぐに取り出せなかったりする不便さを生じる。

このような課題を解決するため、クラフトワークスはトヨタ『ハイエース』200系および関連車種専用のダッシュボードトレイを発売した。 この製品は、スマホスタンド、小物ホルダー、コインケース、カード収納、そしてフリースペースをすべて一体化した多機能トレイである。 運転席から手が届く範囲にこれらの機能を集約することで、ドライバーが運転中に安全かつ直感的に各種アイテムを確認・操作できるよう設計されている。

スマートフォンを立てかけるスタンド部分は幅23cmで、多くのスマートフォンを含む機器に対応し、ナビゲーションアプリの表示にも最適化されている。 カード置き場は幅9.3cm、コイン置き場は幅9cmに設定され、それぞれの収納口は仕切りによって分かれているため、小銭や名片が混ざる心配がない。 また、中央部にはフリースペースを確保しており、メモや交通系ICカード、あるいは一時的に預かる小物などを自由に置くことができる。 素材にはABS樹脂とシリコンゴムを採用し、防水・耐熱・耐久性を高めている。

自動車のダッシュボードは直射日光にさらされるため高温多湿な环境にあり、通常のプラスチック製品では変形や褪色の原因となる。 本製品はその過酷な環境でも安定した使用を想定し、紫外線や熱による劣化を最小限に抑える仕様となっている。 サイズは縦26cm、横42cm、高さ7.5cmで、厚みを抑えつつ十分な収納容积を確保している。 カラーバリエーションはブラックのみで、車内インテリアに自然に溶け込む落ち着いた仕上げだ。

適合車種はトヨタ『ハイエース』（H200系 1型～9型 標準ボディ、スーパーGL・GL・DX 2004年8月～）、『レジアスエース』（H200系 1型～9型 標準ボディ、スーパーGL・GL・DX 2004年8月～）、マツダ『ボンゴブローニィバン』（H200系 2019年5月～）と広範囲にわたる。 ただし、9型の8インチディスプレイオーディオ装着車およびワイドボディは適合外となるため、購入前には車両仕様の確認が必要だ。 本製品は車種専用設計のため、汎用のダッシュボードトレイと比べてずれやガタつきが少なく、安定性が高い。

また、工具を使わずに置くだけで装着できるため、取り付け・取り外しが簡単で、車内の清掃時にも便利である。 クラフトワークスは自動車用アクセサリーの専門メーカーとして、ドライバーの実用的なニーズに応える製品開発を続けている。 今回の『ハイエース』200系専用ダッシュボードトレイは、商用車から個人使用まで幅広いユーザーにとって、車内環境の整理・効率化に貢献するアイテムといえる。 スマートフォン依存度が高まる現代において、運転中の安全を確保しつつ利便性を追求するためのSolutionsとして注目されるだろう





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