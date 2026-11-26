クラスター株式会社の加藤直人代表が執筆した書籍『フィジカルAIとデジタルツイン』が2026年11月26日に発売された。発売を記念し、メタバースプラットフォーム「cluster」内で書籍アバターを配布し、11月30日には加藤代表による裏話トークショーを開催する。

クラスター 株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO： 加藤直人 、以下「 クラスター 」）は、代表の 加藤直人 が執筆した書籍『 フィジカルAI と デジタルツイン 』（集英社）が、本日2026年11月26日に発売されたことをお知らせします。

発売を記念して、書籍アバターを配布するほか、11月30日（月）21時から、メタバースプラットフォーム「cluster」の公式番組「クラスターステーション for クリエイター」で、著者である加藤が書籍の裏話を語ります。 書籍のご感想がありましたら、ぜひハッシュタグ「#フィジカルAIとデジタルツイン」を付けてご投稿ください。 本書の発売を記念して、書籍アバターをcluster内で無料でプレゼントします。

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「クラスターステーション for クリエイター」のイベント会場で書籍のアバターをタップすると受け取れますので、ぜひご参加ください。 デジタルツイン：BIM・CAD・点群データから3D空間を自動生成する技術（2026年3月に特許取得）を展開しています。