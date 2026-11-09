クラスがjig.jpのスマート眼鏡サベラのレンタル開始 2026年11月より

株式会社クラスは、福井県鯖江市の技術を集約した次世代スマート眼鏡『SABERA』のレンタルサービスを2026年11月9日より開始します。購入前の体験を通じて、新技術の普及を促進します。

株式会社クラス は、 株式会社jig.jp が開発・販売する次世代スマート眼鏡『 SABERA 』のレンタル取り扱いを、2026年11月9日（月）より開始すると発表した。本サービスは、最先端のテクノロジーと伝統的な職人技が融合した製品を、購入前に実際に試せる機会を提供することを目的としている。

SABERAの共同開発体制と技術的背景

SABERAは、福井県鯖江市の老舗眼鏡メーカーである株式会社ボストンクラブのデザイン力、Cellid株式会社の最新AR光学技術、そして株式会社jig.jpのソフトウェア開発力が結集して誕生したデバイスである。各社の専門分野を組み合わせることで、単なる情報端末ではなく、日常生活に自然に溶け込むアクセサリーとしての側面を強化している。

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軽量設計とファッション性を両立

本機の最大の特徴の一つは、約38gという驚異的な軽さを維持しながらも、高いファッション性を実現している点である。重さが軽いため、長時間の装着による負担が軽減され、視覚的な美しさも重視されたデザインとなっている。これにより、テクノロジーに不慣れなユーザーでも、抵抗感なく日常に組み込むことが可能になる。

心理的ハードルを解消するレンタルモデル

一般的な最先端ガジェットの場合、「自分に使いこなせるか分からない」「失敗したくない」といった心理的ハードルから、いきなりの購入に踏み切れないユーザーは少なくない。このような懸念を解消するため、株式会社クラスはレンタルという選択肢を提供することで、リスクなしで製品体験ができる環境を整えた。実際に触れてみることで、ユーザーは製品の価値を直感的に理解できるようになる。

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サービスの開始時期と利用開始日

株式会社クラスが運営する本サービスのレンタルは、2026年11月9日（月）から正式に開始される。この日付から、興味のあるユーザーは公式チャネルを通じて予約や申し込みを行い、SABERAを実際に手元で確認し、使用感を知ることができる。初期段階での普及促進と、ユーザーベースの拡大が期待されている。

今後の普及戦略と市場への影響

株式会社jig.jpが販売するSABERAは、福井県鯖江市の職人技術と最新テクノロジーの融合というストーリーを有している。株式会社クラスの参画により、販売チャネルの多様化と、ユーザーの購入前の検証機会が拡大し、市場での認知度向上と定着が図られる見込みである。これは、ARグラス市場における新たな標準的な購買プロセスを提示するものともなり得る。