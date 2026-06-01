クラシエ、多層リポソームに発酵成分を内包した独自成分「リポソーム発酵ドリップ(TM)」を開発 高い保湿とバリア機能サポートを実現

クラシエ株式会社は、保湿スキンケア用品向けの独自成分「リポソーム発酵ドリップ(TM)」を発表した。米麹抽出液と豆乳発酵液の発酵成分を多層リポソームで包み込み、角層への浸透性と保湿持続性を高める。実験で角層水分量の増加と水分蒸散量の低減が確認され、発酵成分の安定保持と効率的な届けを両立する技術として注目される。

クラシエ 株式会社は、 保湿スキンケア 分野において革新的な独自成分「 リポソーム発酵ドリップ (TM)」を開発した。 この成分は、米麹抽出液と豆乳発酵液という二つの 発酵成分 を 多層リポソーム 技術で包み込んだものであり、水溶性である 発酵成分 の安定保持と角層への効率的な浸透、そして持続的な保湿機能の向上を同時に実現する。

リポソームはリン脂質からなる微細なカプセル構造で、内部に水溶性成分を保持し、角層に到达後、脂質膜が徐々に溶解・放出することで成分が供給されると考えられる。 本研究では、粒径約100nmの多層リポソーム構造の形成が透過型電子顕微鏡で確認され、ラマン分光法による皮膚深さ方向分析では、低濃度でも角層内への浸透が示唆された。 実際の角層水分量および水分蒸散量(TEWL)の測定では、同成分配合品が発酵成分単独よりも有意に角層水分量を上昇させ、TEWLを低下させた。

さらにスキンケア製剤として応用した場合でも、塗布20分後に角層水分量の増加とバリア機能の改善が認められ、リポソームによる浸透効率の向上とリン脂質自体のバリアサポート効果が複合的に働いた結果と結論づけた。 発酵成分は近年スキンケアで脚光を浴びているが、その多成分系で水溶性という性質から安定な届け方が課題であった。 本技術はその課題を解消し、安定した保湿効果を提供する新たなアプローチとして期待できる





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クラシエ リポソーム発酵ドリップ 発酵成分 多層リポソーム 保湿スキンケア 角層水分量 バリア機能

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