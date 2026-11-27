15代目クラウンが終焉かと思われた状況下、2022年に登場したクラウンスポーツシリーズの筆頭であるクロスオーバーが、デザインと戦略によりユーザー層の若返りに成功し、クラウンブランドを現役で蘇らせた功績を評する。

どれくらいエラいかといえば、1997年にデビューした初代「プリウス」には少し及ばないとしても、街乗りヨンクという新ジャンルを開拓した初代「RAV4」（1994年）とか、1990年代のWRC（世界ラリー選手権）を席巻した初代「セリカGT-FOUR」（1989年）と並ぶレベルの偉人だと考える。

胸に手を当てて、5年前を振り返ってみてほしい。 われわれクルマ好きの多くは、15代目のクラウンとすれ違うたびに、これが最後のクラウンかも、と手を合わせたはずだ。15代目クラウンは、走るオワコンだった。 当時、クラウンユーザーの平均年齢は65歳を超え、この世代がクルマや運転から離れるのと時を同じくして、クラウンも静かにそのキャリアに終止符を打つものだと、少なくとも筆者は信じていた。 ところがどっこい、トヨタが打ったのは終止符ではなく、新手だった。

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リフトアップしたセダンという斬新なスタイルで2022年に登場したクラウン クロスオーバーは、若いクルマ好きからの支持も集め、クラウンユーザーの平均年齢は一気に10歳以上も若返った。 初代から数えて70年以上の歴史を誇るクラウンというブランドを過去の遺産にするのではなく、現役バリバリによみがえらせたという意味で、クラウン クロスオーバーは相当にエラい。 あと、今になって思えば、新生クラウンシリーズのトップバッターに、クロスオーバーを持ってくるという打順もよかった。