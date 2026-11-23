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クラウドストライク、Ｚスケーラーを439億ドルで買収 業界最大｜Infoseekニュース
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AnhataRooprai[２３日ロイター]-米サイバーセキュリティー大手クラウドストライクは、同業のＺスケーラ
- 米サイバーセキュリティー大手クラウドストライクは、同業のＺスケーラーを４３９億ドルの全額株式交換で買収する。 サイバーセキュリティー業界で過去最大の買収となる。 人工知能（ＡＩ）の進歩でサイバー脅威が一段と高度化する中、大手２社が統合する。
クラウドストライクのパソコンやサーバーなどの機器を保護する技術と、従業員がアプリケーションやデータに安全にアクセスできるようにするＺスケーラーの技術を組み合わせ、企業や政府機関向けに、より幅広いサイバーセキュリティー基盤を構築する狙いがある。 Ｚスケーラーの株価と買収提示額の開きは、業界大手２社の統合について、投資家が規制当局による審査の行方を見極めようとしていることを背景としている。Also read【U23日本代表】Ｃ大阪DF西尾隆矢が米国遠征メンバー入り 五輪代表への可能性残す
ＩＧグループのチーフテクニカルアナリスト、アクセル・ルドルフ氏は「取引の規模や両社の重要性を踏まえると、独占禁止法に基づく審査は十分にあり得る。 ただ、規制当局が必ず阻止しようとすると考えるのは時期尚早だ」と指摘。
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「焦点となるのは、規制当局が両社の事業にどの程度の重複を認めるか、そして統合によって顧客が選べる競争力のある代替サービスが実際に減るかどうかだろう」と語った。
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