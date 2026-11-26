アイドルグループ「クマリデパート」の七瀬マナが、東京・越中島のスポーツニッポン東京本社でソロインタビューに応じた。

アイドルグループ「クマリデパート」の七瀬マナが、東京・越中島のスポーツニッポン東京本社でソロインタビューに応じた。11月27日の卒業公演（東京・白金高輪SELENE b2）をもってグループを離れる小田アヤネを含む現6人体制の集大成となる5枚目フルアルバム「みらでぱ！

」。 タイトルに込めた二重の意味や、推し曲2選の聴きどころ、ミュージックビデオ（MV）撮影の舞台裏を語った。 （推し面取材班） 「ココデパ！ 」「セカデパ！

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」「コスモデパ」「かなでぱ！ 」と続いてきたアルバムシリーズの最新作は「みらでぱ！ 」と名付けられた。 初めてタイトルを聞いた時、七瀬は「『みらでぱ！