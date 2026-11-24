アイドルグループクマリデパート鈴音リンが10月27日発売の5枚目アルバム「みらでぱ！」について語った。小田アヤネ卒業公演を前に、6人体制の集大成と自身の成長を振り返る。

アイドルグループ「 クマリデパート 」のメンバーである 鈴音リン が、東京・越中島にあるスポーツニッポン東京本社において、ソロインタビューに応じている。彼女は2023年10月27日に発売されたグループ5枚目のフルアルバム「 みらでぱ ！」について、その製作背景や収録時の心境を明かした。このアルバムは、11月27日に東京・白金高輪SELENE b2で行われる卒業公演をもってグループを離れる 小田アヤネ を含む、現在の6人体制での最後の集大成となる作品である。

6人体制でのアルバム製作の裏側

鈴音リンにとって、今回が初めて参加するアルバムの製作は、加入から約1年半の活動の足跡が形となった瞬間でもあった。彼女は、喜びだけでなく寂しさと隣り合わせの時間でもあったと振り返っている。特に最新曲の収録時期には、メンバーである小田アヤネの卒業が発表されており、その事実が製作過程に影響を与えたという。鈴音は、グループの一員として刻んだ日々がアルバムに息づいていると実感しており、6人が音を重ね、違いを埋め合いながら楽曲を育ててきた時間が詰まっていると語っている。

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小田アヤネとの思い出と楽曲への思い

鈴音リンが特に思い入れを込めている楽曲は、「i & you & me 未来」という曲である。この曲はサクライケンタ氏と佐々木喫茶氏による共作であり、以前から佐々木喫茶の音楽を愛聴していた鈴音にとって、予想もしなかった組み合わせだったと明かしている。彼女は、ステージを重ねることで楽曲の温かさが客席へと広がっていくのを実感しており、ファンのみなさんと一緒に楽曲を育てられているという感覚を強く抱いているという。完成した音源に対し、ライブパフォーマンスによって新たな表情が生まれている点にも言及している。

歌詞と実生活の一致に感激

鈴音リンは、自身の自宅環境と歌詞の内容が一致している点にも感激を覚えているという。彼女は自宅で犬と猫を飼っており、歌詞の中にも「どっちがいいとか決められない」というフレーズが登場する。これは彼女の現在の気持ちや日常生活がそのまま歌詞として表現されたものであり、ファンからもその愛らしさが好評だと語っている。また、楽曲の表現力については、間奏で行われるパラパラという踊りを見せ場としており、とびきりの笑顔から一転して真顔で踊る姿がファンからは好評だと述べている。

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パフォーマンスへの計算と研究

鈴音リンのパフォーマンスは、単なる愛らしさだけでなく、視線を奪うための計算と研究の結晶でもあると語っている。彼女は、会場中の全員が自分自身に釘付けになるくらいの気迫で踊ることを目標にしており、その表情の切り替えや姿勢には十分な練習と配慮が行き届いているという。鈴音は、収録曲のすべてに自分がいると強調し、それが作品への参加できた喜びだけでなく、6人での活動全体の総括であることを示唆している。今回のインタビュー第1部では、彼女の加入から約1年半で実感した成長と、表現者としてのこだわりが深く掘り下げられている。

卒業公演と今後の展望への言及

グループの歴史において重要な位置を占める今回アルバム「みらでぱ！」は、11月27日の卒業公演を最後にグループを離れる小田アヤネへのオマージュも含まれていると解釈できる。鈴音リンは、このアルバムを通じてクマリデパートの新たな面を発信し、ファンとの絆をさらに深める機会を作りたいと考えているようだ。彼女は、音楽に対する情熱と、メンバーおよびファンとの協力関係が、現在の彼女の表現者の基盤を形成していると述べている。このアルバムが、グループの過去と未来を繋ぐ架け橋となることを期待させる内容となっている。