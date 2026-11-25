アイドルグループ「クマリデパート」の葵ミヅキが、東京・越中島のスポーツニッポン東京本社でソロインタビューに応じた。

アイドルグループ「クマリデパート」の葵ミヅキが、東京・越中島のスポーツニッポン東京本社でソロインタビューに応じた。 現6人体制の集大成となる５枚目フルアルバム『みらでぱ！ 』がリリースされた。

加入から約1年半、完成されたグループの中で自らの居場所と表現を模索し続けてきた葵が、初めてのアルバム制作の裏側と、ファンへの思いを明かした。 （推し面取材班） プロデューサーのサクライケンタをはじめ、多彩な作家陣が手掛けた全12曲入りの『みらでぱ！ 』は、自身にとって初めてとなるフルアルバム。 完成したばかりの作品を手にした時、シングルとは比較にならないボリュームに胸が震えたという。

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グループに途中加入し、周囲の背中を追いかけながら「自分は本当に成長できているのだろうか」と自問自答を重ねた日々。 そのすべてが、ひとつの作品となって手の中に収まっていた。1曲目は、現体制の幕開けを告げた始まりの曲である『愛 Eye Catch』。 ライブで披露を重ねるごとに楽曲そのものが育ち、特にラップパートではメンバーそれぞれの個性が爆発してフロアが沸き立つ。 曲の成長と並走するように、自分自身もステージ度胸を身につけてきた実感がある。

そして2曲目が最新リード曲「i＆you＆me 未来」だ。 表記は違えど同じ「アイ」を持つこの曲に至るまでの1年半で、ボーカル面でも壁を乗り越えていた。 試行錯誤の末にレコーディングでの発声法を根本から見直したのだ。 『i＆you＆me 未来』のMV撮影は、朝から夜まで丸1日かけて渋谷を中心に様々なロケ地を巡るハードなスケジュールだった。

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特に記憶に刻まれているのが、渋谷スクランブル交差点でのゲリラ的な撮影だ。 メンバーが3、4組に分かれて交差点の端にスタンバイし、信号が青に変わった瞬間に一斉に中心へ向かって走り出し、合流するという一発勝負に近いシーンに挑んだ。

「あの広い人混みの中で、本当にちゃんと見つけられるのかな」。 信号が変わる直前までのドキドキと心細さは、行き交う無数の通行人を縫って交差点のど真ん中で6人が無事に巡り会えた瞬間、「わあー！ 」という全員の無邪気な歓喜の声で吹き飛んだ。 その映像には、6人のリアルな絆と安堵の笑顔が焼き付いている。

TikTokにイントロの振り付け解説動画を投稿すると、ファンからは「頑張って覚えるね」と温かい反響が次々と届いた。 実際のライブで客席が懸命にフリコピをし、一緒に口ずさんでくれる姿をステージから目にするたび、胸の奥が温かい幸福感で満たされるという。