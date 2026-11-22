アイドルグループ「クマリデパート」の楓フウカが東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、現体制の集大成となる5枚

アイドルグループ「クマリデパート」の楓フウカが東京・越中島のスポーツニッポン新聞社を訪れ、現体制の集大成となる5枚目のフルアルバム『みらでぱ！ 』への熱い思いを語った。 現体制になってから約1年半、2期生として最年長の立場となって初めて迎えるアルバムリリース。

「これまでの喜び以上に、ずっしりとした重みを感じている」と真摯な眼差しで明かした。 （推し面取材班） グループとしては通算5作目だが、結成初期からのオリジナルメンバー不在の体制となってからは初のフルアルバムとなる。

Also read SignalがAIエージェントによる情報収集を防ぐためアプリでのAIによるスクリーンショット撮影を制限、OSレベルのAIエージェントによる情報収集に警鐘

「ファンの皆さんも不安や心配に思う部分があったと思う。 だからこそ『これからの未来も素敵な景色を見せていくよ』という決意を込めて、未来を期待してもらえるアルバムにしたかった」と力を込める。 プロデューサーのサクライケンタが曲順まで緻密に構成しており、「シングルとして1曲ずつ聴くのとは一味違った新鮮さがある」と胸を張る。 収録曲の中で特に思い入れの深い1曲目に挙げたのが、リード曲「i & you & me 未来」だ。

サクライと作家・佐々木喫茶による共作で、以前からメンバー全員が制作を熱望していた念願のタッグが実現した。

Advertisement

「お二人の良さが贅沢に詰まっていて、クマリデパートだからこその特別なテイストに仕上がった」と手応えを語る。 同曲は、11月27日に卒業を控える同期・小田アヤネへの思いや感謝、未来への希望が織り込まれた歌詞も魅力だ。 難易度の高い振り付けにメンバーも苦戦したというが、ライブでは客席のファンが完璧に踊りこなす光景が広がり、「みんなこんなに難しい振りを踊れるんだと驚いた。 グループを知る素敵な入り口になってくれたら」と笑顔を見せる。

もう1曲の推し曲には「SHIKI」を選んだ。 タイトルに「夏」の文字はないものの、毎年恒例の夏曲として制作された1曲だ。

「サクライ節を全身で感じられるのが本当に幸せ。 活動8～9年目になる今でも、また新しい爽やかさに出会えた」と語る。 東京・お台場での「TOKYO IDOL FESTIVAL」の屋内ステージで初披露された後、大阪のリリースイベントで野外の夕暮れ時に歌唱した際には新たな魅力に気づいたという。

「午後4時～5時頃のオレンジ色に染まる西日の下で歌ったら、すごくエモくて感動的だった。 夕焼けの空と合わさることで楽曲の魅力が何倍にも伝わると実感した」と振り返る。 制作の舞台裏では忘れられない出来事もあった。 新曲「ジムノペティが聴こえない夜は」のレコーディングでは、楽曲を提供したシンガー・ソングライターのももすももす本人がスタジオを訪れ、一文字ずつのニュアンスまで直接歌唱指導を受けた。

Advertisement

「すごく緊張しつつも新鮮で楽しかった」と刺激を受けた様子だ。 一方、ミュージックビデオ撮影の前日には自宅で飼っていたペットのネズミが亡くなる悲劇に見舞われた。

「当日は目がパンパンに腫れた状態で現場に行った。 一生懸命冷やして、メイクさんのおかげでなんとか乗り切った。 完成映像ではバレていなかったので安心した」と苦笑いを浮かべる。

「今の体制をまだよく知らない方にも、この1枚を聴いていただければ魅力がしっかり伝わるはず。 車の中や通勤・通学の時など、みなさんの日常にそっと寄り添えるような1枚になったら嬉しい」。 現体制ラストの集大成を携え、楓は新たな一歩を踏み出す。