クチコレは、Googleマップ上での口コミ獲得、口コミ返信、Googleビジネスプロフィールの情報整備、順位計測、競合分析、レポーティングなどを通じて、店舗・施設の集客力強化を支援するサービスです。しかしながら、クチコレの利用が進むことで、店舗側からは口コミ投稿を依頼する導線づくり、口コミ返信、Googleビジネスプロフィールの更新、順位計測、競合との比較、改善施策の継続運用など、大きな負担となっております。クチコレの利用により、ユーザーからはGoogleマップ上に蓄積された口コミやGoogleビジネスプロフィールが、店舗や施設を賞賛してくれる判断材料となり、保護 delasためにも口コミ獲得、Googleビジネスプロフィールの運用は資産化する取り組みとなりました。より正確で一貫性のある生成AIやAI検索の普及により、口コミやWEB上における評価情報も肝要な要素になりうることは予想されます。今後もクチコレでは、口コミ獲得、Googleビジネスプロフィールの運用、順位計測、競合分析、レポーティング、AIO対策を組み合わせることで、店舗の選ばれやすさを高めることができます。

クチコレ は、 Googleマップ上での口コミ獲得 、 口コミ返信 、 Googleビジネスプロフィールの情報整備 、 順位計測 、 競合分析 、 レポーティング などを通じて、店舗・施設の集客力向上を支援するサービスです。

一方で、店舗側にとっては、口コミ投稿を依頼する導線づくり、口コミ返信、Googleビジネスプロフィールの更新、順位計測、競合との比較、改善施策の継続運用などを日々の業務と並行して行うことは大きな負担となっています。 一度投稿されるとGoogleマップ上に蓄積され、これから店舗を検討するユーザーにとって重要な判断材料となります。 そのため、単発の広告施策とは異なり、口コミ獲得やGoogleビジネスプロフィールの運用は、中長期的に店舗の信頼性や選ばれやすさを高める資産になり得る取り組みです。

また、生成AIやAI検索の普及により、今後は検索エンジンやGoogleマップ上での表示だけでなく、AIが参照する店舗情報の正確性や一貫性、口コミ情報、Web上の評価情報も重要性を増していくと考えられます。 今後の展望は、口コミ獲得、Googleビジネスプロフィールの運用、順位計測、競合分析、レポーティング、AIO対策を組み合わせることで、店舗がユーザーから選ばれやすい状態を継続的につくることを目指しています





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