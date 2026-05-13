クガシンクネートククブルクネートククネートクシンクネートククネートクシンクネートククシンクネートククネート

日鉄がUSスチールへの投資約束を行い、設備投資を本格化しています。今井氏は設備投資の効果が出てくるのは2〜3年後に見込んでいる。ただ、今後の見通しは予断を許さない。中東のエネルギーコスト上昇や中国鋼材の影響など、日本経済への影響が存在する。

日鉄主導の生産効率の改善も寄与する。 日鉄は買収に際して米政権に対し、28年までに USスチール に総額約110億ドル（約1兆7000億円）を投資することを約束した。 既に電炉で使う鉄鋼原料を製造する設備に19億ドルを投じるなど 設備投資 が本格化している。

今井氏は“設備投資の効果が出てくるのは2〜3年後になる。26年度は日鉄からの人員派遣による操業や品質改善が進む”と語る。 買収後、日鉄から約100人の技術者らを派遣している。 今期、USスチールが見込む1000億円の実力ベースの事業利益のうち、400億円分は日鉄主導のコスト改善が寄与するとしている。 一方、今後の見通しは予断を許さない。

米国は中東問題によるエネルギーコスト上昇が日本などより抑えられているとの見方もある。 今井氏は“市況の上昇も下期は若干調整が入るとみている。 中東影響でUSスチールのエネルギーコストも上がっており、楽観はできない”と警戒する。 日本国内の事業見通しは依然、不透明感が強い。

既に足元はホルムズ海峡の事実上の封鎖で、中東向けの輸出は出荷がほぼ止まっている状態だ。 日鉄は中東情勢悪化に伴う影響額について業績予想には織り込んでいないが、26年4〜6月期の影響額を500億円程度と想定している。 さらに懸念されるのが中国鋼材の影響だ。 中東の年間鋼材貿易量約2900万トンのうち7割は中国からの輸入で賄われている。

今井氏は“（中東に輸出できない）中国の鋼材の行き先にしたら各国の市況が下がる可能性がある”と指摘する





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