22日の全日本実業団対抗女子駅伝（クイーンズ駅伝）3区でコース指定外を走ったとして一時失格となるも、チームによる上訴で判定が覆り、総合3位入賞となった豊田自動… - 日刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）

22日の全日本実業団対抗女子駅伝（ クイーンズ駅伝 ）3区でコース指定外を走ったとして一時失格となるも、チームによる上訴で判定が覆り、総合3位入賞となった豊田自動織機の 田中希実 （27）が23日、自身の インスタ グラムを更新。

レース後初の投稿をし、1枚目の写真には4年ぶりに復帰した古巣のユニホームを載せ、「織って 描いて ねがって」とつづった。 さらにストーリーズでは山本有真（積水化学）の投稿を引用して、3区区間賞で優勝した斎藤みう（パナソニック）、樺沢和佳奈（三井住友海上）、矢田みくに（エディオン）、広中璃梨佳（日本郵政グループ）、山崎りさ（積水化学）と一緒に記念撮影をした写真に「とにもかくにもお疲れ様」とつづっていた。 大会の競技注意事項と申し合わせ事項には「競技者は原則として道路中心線より右側に出てはならない。

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明らかに悪びれることなくセンターラインを越えて走った、または、故意的に何度もセンターラインを越えて走ったことが確認された場合には、その選手の区間記録とチーム記録は無効にする場合がある」と明記されている。 しかしその後、両チームが上訴。 審判員5人と合議した結果、「故意と認めるには足りない」と当初の判断が覆り、正式に失格が取り消された。