クイーンズ駅伝3区で指定外コース走行により一時失格となった豊田自動織機の田中希実選手の記録が、審判の判断変更により復活。区間2位の実績を公式に認められた経緯と、ユニクロの選手への影響も含めて詳報する。

クイーンズ駅伝 の3区で、 豊田自動織機 からエースとして出走した 田中希実 （27歳）が区間2位の快走を記録したが、ゴール直後に一時失格（DQ）となり、その後1時間後に記録が復活した。指定外コース走行を理由とした一連の審判判断の変遷と、大会事務局による詳細な経緯説明がなされた。

一転復活の3区区間2位記録

豊田自動織機の田中希実は、4年ぶりの出場となったこの区間で目覚ましい走りを披露した。ゴール後の14時42分に大会公式サイトで更新された総合成績では、指定外コース走行により区間走者失格（DQ）の扱いとなってしまった。しかし、その後行われた審議の結果、15時42分の成績更新において、34分27秒の区間2位というタイムが正式に認められ、記録が復活した。

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レース展開自体は非常に攻撃的なものだった。田中希実は18秒差の2位でタスキを受け、トップを走る積水化学の新谷仁美（38歳）を追撃した。4キロを過ぎた地点で新谷を捉えると、そのままトップに立ち独走態勢に入った。アジア大会で3種目にメダルを獲得した日本長距離界のエースが、区間2位の実績でその存在感を鮮明に示したことになる。

審判長判断と上訴審議の経緯

大会事務局は、このDQから復活までの経緯を説明するためにリリースを発表した。3区のレース中、豊田自動織機とユニクロの選手が「道路中心線より右側に出た」という理由で、大会の競技注意事項及び大会申し合わせ事項に基づき、大会審判長が失格の判断を下していた。

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この当初の厳格な判断に対して、両チームから上訴があった。その後、ジュリー5名による合議が行われ、「故意とは認めるには足りない」との判断に至った。そのため、最終的に失格としないことになり、順位は総合成績の通りとなった。故意性の欠如が記録維持の決定打となった。

ユニクロ神田青葉への影響と最終結果

同じ3区を走ったユニクロの神田青葉も、田中希実と同様に指定外コース走行で失格の宣告を受けていた。しかし、審議の結果、神田もまた記録が復活した。両チームの選手が同じコース違反で一時失格となっていたが、合議の結果、記録が維持されたことにより、競争上の公平性が保たれる形となった。

この出来事により、3区の順位表は最終的に変更されなかった。大会事務局の説明通り、故意性が認められない場合のルール適用が明確化される結果となり、選手たちの努力が正式に評価されることになった。クイーンズ駅伝の公式記録において、田中希実と神田青葉の3区タイムは、それぞれ区間2位などの順位として確定した。